اشتباك مسلح في بغداد بسبب كيس شيبس

تسبب شجار بين أفراد عائلتين في بغداد باشتباك مسلح قتل فيه شخص وأصيب آخر بجروح، حسبما أفادت قناة "السومرية".

ونقلت "السومرية" عن أحد شهود عيان قوله إن "شجارا حدث بين عائلة منتسب في الداخلية وجارهم في منطقة الغزالية قرب جامع المهيمن غربي بغداد، بسبب كيس شيبس مرمي على منزل المنتسب". وأوضح الشاهد أنه "بعد فض الشجار قام شقيق المنتسب برمي نفايات على الجار الذي تخاصموا معه، الأمر الذي أدى الى تجدد الشجار من جديد".

وأضاف أن "المنتسب جلب سيارة تقل مسلحين الى المنطقة وقام أحدهم بالرمي العشوائي ما أدى إلى مقتل أحد الاشخاص الذي كان يحاول فض الشجار وإصابة شقيق المنتسب بجروح خطرة".

وذكر شاهد عيان آخر أن "المسلحين لاذوا بعد ذلك الى جهة مجهولة"، مضيفا أنه "تم نقل جثة القتيل إلى دائرة الطب العدلي والجريح إلى مستشفى قريب لتلقي العلاج".

وأفادت "السومرية" نقلا عن السكان المحليين بأن الشرطة طوقت المنطقة واعتقلت أحد المتسببين بالشجار.

المصدر: "السومرية"

أنطون زوييف