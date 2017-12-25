محكمة سعودية: بإمكان النساء كشف وجوههن خلال المراجعات

تراجعت المحكمة العامة في الرياض عن شرط تغطية الوجه للنساء المراجعات، واكتفت بشرط ارتدائها الحجاب الشرعي.

وأفادت صحيفة "عكاظ" السعودية اليوم الاثنين بأن محكمة الرياض أصدرت تعميما خاصا بهذا الخصوص، واستبدلت به تعميما آخر صدر عنها في العام المنصرم يمنع النساء غير المتقيدات بالحجاب الشرعي ودون تغطية الوجه من دخول المحكمة.

وينص التعميم الجديد على "توجيهات صاحب الفضيلة رئيس المحكمة العامة في الرياض بعدم دخول أي من النساء إلا أن تكون بلبس محتشم وأن عليهن التقيد بالحجاب الشرعي عملا بالأنظمة المرعية لدخول الدوائر الشرعية، لذا آمل التقيد بذلك".

المصدر: عكاظ

نادر عبد الرؤوف