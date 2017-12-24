بالفيديو.. الحوثيون يطلقون سراح 160 من أنصار صالح في صنعاء

أصدر صالح الصماد، رئيس المجلس السياسي الأعلى التابع للحوثيين، أمرا بإطلاق سراح 160 من الأسرى الموالين للرئيس اليمني الراحل علي عبد الله صالح.

وأفاد مراسلنا في صنعاء، بأنه حضر عملية إطلاق سراح الأسرى من جانب الحوثيين وزير الداخلية اللواء عبد الحكيم الماوري، ووزير الإدارة المحلية علي بن علي القيسي، وأمين أمانة العاصمة حمود عباد، ورئيس مصلحة السجون، ومدير التوجيه المعنوي بوزارة الدفاع، وعدد من العلماء.

ويأتي الإفراج تنفيذا لقرار العفو العام الذي أصدره الصماد بهدف تطبيع الأوضاع وإعادتها إلى طبيعتها لتجاوز تداعيات الأحداث التي شهدتها العاصمة صنعاء مؤخرا.

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يذكر أن العاصمة اليمنية صنعاء كانت قد شهدت مؤخرا تصعيدا عسكريا خطيرا على خلفية اندلاع معارك ضارية بين الحلفاء السابقين، الحوثيين، وأنصار الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح، بعد فكه الشراكة مع الحوثيين.

وبلغت حدة التوتر في العاصمة صنعاء ذروتها في الـ4 ديسمبر، إذ فجر الحوثيون منزل صالح وقتلوه هو وعارف الزوكا الأمين العام لحزب المؤتمر الشعبي، وأسروا بعض أبناء صالح.

المصدر: RT

أحمد باديان