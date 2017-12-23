أول تعليق للسيسي على استهداف مطار العريش

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال كلمته أثناء افتتاحه مشروعات قومية في محافظة الإسماعيلية، على ضرورة وضع حد للإرهاب الموجود في الأراضي المصرية.

وقال السيسي تعليقا على الحادث الأخير الذي استهدف مطار العريش تزامنا مع زيارة وزيري الدفاع والداخلية للقوات وتفقد الحالة الأمنية: "سيناء أرضنا، والقوات المسلحة ستقوم بكل العنف، بكل العنف، بكل العنف، ولازم بفضل الله نضع حد للإرهاب الموجود فيها، وإحنا نموت كلنا ولا حد يقرب من أرضنا".

إقرأ المزيد

وأضاف: "الموضوع مش بالكلام، مفيش أي تهديد خارجي تخافوا منه، كلامي قليل، مفيش تهديد خارجي، مبخافش إلا منكم أنتم يا مصريين، نتحدى الدنيا كلها إحنا مش أشرار مش متآمرين.. إحنا مش طمعانين لا في خير حد ولا أموال حد ولا أرض حد، طمعانين في كرم ربنا هنفضل نبني ونعمر".

وأشار الرئيس السيسي إلى أنه وخلال الأيام والأسابيع الماضية حدثت تطورات كثير، وقال: "حسيت إني كل الكلام اللي بقوله إحنا مشينا بخطى جيدة جدا، ومش هنبيع خالص.. اللي نقدر نعمله بفضل الله هنعمله، واللي منقدرش هنقول منقدرش، وإحنا ماشين كويس فعلا".

وشدد الرئيس المصري على الدور الفاعل للشعب في الانجازات التي حققتها القاهرة في الفترة الماضية، "اللي عملتموه يا شعب مصر حاجة عظيمة وحاجة تشرف".

وقال: "حفر الأنفاق الأربعة كان مخطط عملها في 12 سنة، بدأنا نتعاقد على الآليات منذ نوفمبر/تشرين الثاني عام 2015، وبدأنا العمل في منتصف عام 2016".

إقرأ المزيد

وأضاف، "النهارده بنقول الكلام بعد ما تم إنجاز العمل اللي في الأنفاق، والنهارده في 4 شركات مصرية تنفذ العمل 100 % بخبراء ومهندسين وعمال مصريين، اشترينا المعدات من الخارج، والموضوع ده مش بسيط نعمل 4 أنفاق، وعملنا نفق الشهيد أحمد حمدي في كام سنة".

وشدد السيسي على أن الدفاع عن البلاد ليس بالكلام، لكن "بالعرق والجهد والتضحية والدم"، وقال: "يا مصريين إطمنوا ربنا بيساعد الصالحين اللي بيبنوا يعمروا ما بيضيعوش، إحنا لا نخرب ولا ندمر، ولا يتبقى إلا أنتم يا مصريين".

المصدر: وكالات

هاشم الموسوي