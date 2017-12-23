قتلى وجرحى في قصف على ريف دمشق وحماة

قتلت فتاتان وأصيب آخرون بجروح متفاوتة الخطورة يوم السبت جراء سقوط قذائف هاون أطلقتها المجموعات المسلحة على مخيم الوافدين في ضاحية الإسكان بريف دمشق.

وذكر مصدر في قيادة شرطة ريف دمشق لوكالة "سانا" السورية الرسمية أن القصف الذي جرى بعد ظهر اليوم خلف أيضا أضرارا مادية بالممتلكات العامة والخاصة.

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وأشار المصدر إلى أن عملية القصف جاءت كخرق جديد لاتفاق منطقة تخفيف التوتر بالغوطة الشرقية من قبل المسلحين، وذلك بعد أن أطلقوا، الأربعاء الماضي، 5 قذائف هاون على المخيم نفسه، ما أسفر عن إلحاق أضرار مادية في منازل الأهالي وممتلكاتهم.

كما أفادت وكالة الأنباء السورية، "سانا" بأن "المجموعات الإرهابية" المتصلة بتنظيم "جبهة النصرة" والمنتشرة في الريف الشمالي لحماة أطلقت، بعد منتصف الليل، 6 قذائف صاروخية على الأحياء السكنية في مدينة محردة، ما تسبب بإصابة مدنيين اثنين بجروح. وذكرت الوكالة أن أغلب أفراد تلك المجموعات "من المرتزقة الأجانب الذين تسللوا عبر الأراضي التركية".

المصدر: سانا

قدري يوسف