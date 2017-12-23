لافرنتييف لـRT: الحديث عن الشرع كرئيس لمؤتمر الحوار السوري مجرد شائعة

أعلن الممثل الخاص للرئيس الروسي في سوريا الكسندر لافرنتييف، في مقابلة أجراها معه مراسلنا سرغون هدايا، أنه لا توجد حتى الآن أية ترشيحات لرئيس مؤتمر الحوار الوطني في سوريا.

وقال لافرينتيف" لأول مرة أسمع هذه المعلومة رغم أنني أعمل في مسار التسوية السورية لفترة تتجاوز السنتين.. هذه المعلومة لا تطابق الواقع" وشدد على أن الحديث عن فاروق الشرع كمرشح لهذا المنصب ليس إلا شائعات، ناصحا الجميع بتدقيق المعلومات الصادرة عن "مصادرة مشبوهة".

وكانت عدة مصادر قد ذكرت في وقت سابق أن الدعوة وجهت إلى النائب السابق للرئيس السوري فاروق الشرع، ليقوم بافتتاح مؤتمر الحوار الوطني السوري في سوتشي. وافترضت هذه المصادر أن الشرع سيقود عمل المنتدى الذي سيعقد في نهاية يناير في منتجع سوتشي الروسي.

وقال لافرنتييف: "هذه كلها شائعات – حتى الآن لا توجد أية أسماء".

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وذكر المبعوث الروسي، أن مجموعة العمل الخاصة بتحرير المعتقلين في سوريا ستباشر نشاطها خلال الأسبوعين أو الثلاثة المقبلة، وستضم في قوامها فقط ممثلي الدول الضامنة (روسيا وتركيا وإيران) ومن دون الأطراف السورية.

وقال: "يجري تكوين المجموعة حاليا، ويتطلب ذلك بعض الوقت لأن مستوى الثقة بين الأطراف المتنازعة في سوريا لا يزال متدنيا جدا".

المصدر: RT

ادوارد سافين