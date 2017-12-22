مبعوث الرئيس الروسي: شخصيات حيادية ستمثل الأكراد في سوتشي

صرح المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى سوريا، ألكسندر لافرينتييف، بأن الأكراد سيكونون ممثلين في مؤتمر سوتشي بشخصيات حيادية لا تنتمي إلى أحزاب سياسية وتحظى باحترام.

وقال لافرينتييف في حديث لوكالة "نوفوستي": "أنتم تعلمون أن تركيا تعارض بشكل قاطع حضور حزب الاتحاد الديمقراطي لمؤتمر الحوار الوطني، والذي تعتبره فرعا لحزب العمال الكردستاني الذي تعتبره منظمة إرهابية وتحاربه على أراضيها وفي الدول المجاورة منذ فترة طويلة".

وتابع قائلا: "بالنسبة لهم (الأتراك) هذا خط أحمر، ونحن نأخذ قلقهم بعين الاعتبار، ونبذل جهودا في المرحلة الحالية لكي يكون الأكراد ممثلين بشخصيات محترمة، يعرفهم الجميع، ولهم ثقل اجتماعي، ومواقف حيادية فيما يخص الانتماء إلى أي تجمع سياسي. وهناك كثير من هؤلاء الأشخاص، ونحن نعمل على التوصل للاتفاق بشأن الشخصيات".

وأضاف أن مصالح حزب الاتحاد الديمقراطي ستؤخذ بعين الاعتبار من خلال مشاركة الأكراد في المؤتمر، ولذلك فإن هذه المسألة "ليست ملحة إلى هذه الدرجة التي يتصورها البعض".

المصدر: "نوفوستي"

أنطون زوييف