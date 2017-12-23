أميرة بريطانية تعتذر بسبب "بروش عنصري"

اعتذرت أميرة بريطانية يوم الجمعة، بعد انتقادات وجهت لها لارتدائها "بروش" حمل دلالة "عنصرية" أثناء حضورها عشاء للعائلة المالكة في قصر بكينغهام.

وانتقد مستخدمو شبكات التواصل الاجتماعية ظهور الأميرة ميشيل كينيت، وهي ترتدي "بروش" حمل دلالة "عنصرية"، خلال غداء ملكي وبحضور الأمير هاري وخطيبته ميغان ماركل ذات الأصول الإفريقية، إذ اعتبر البعض أن "البروش" مستفز وعنصري ويمس خطيبة الأمير هاري.

وبحسب صحيفة الغارديان البريطانية، فإن "البروش" على هيئة رجل أسود، استخدم سابقا كرمز ودلالة على العبيد ذوي البشرة السوداء.

وقال ممثل الأميرة كينيت "إن "البروش" هدية تم ارتداؤها عدة مرات سابقا..الأميرة ميشيل تشعر بالأسف الشديد إن تسبب "البروش" بالإزعاج".

وهذه ليست المرة الأولى التي تتهم فيها الأميرة كينيت بالعنصرية، ففي عام 2004، أفادت التقارير بأنها انتقدت عمالا ذوي بشرة سوداء في مطعم بنيويورك، وطلبت منهم "بالعودة إلى المستعمرات".

المصدر: theguardian.com

نتاليا عبدالله