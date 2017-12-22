القضاء الألماني يسمح للاجئ سوري باستقدام أسرته

أكدت محطة (إيه.آر.دي) التلفزيونية الألمانية أن محكمة في برلين سمحت لمهاجر سوري (16 عاما) باستقدام أبويه وإخوته سيدخل القرار حيز التنفيذ عقب سحب وزارة الخارجية استئنافا ضد الحكم.

وذكرت المحطة أن وزير الخارجية زيغمار غابرييل عضو الحزب الديمقراطي الاشتراكي المنتمي ليسار الوسط قرر سحب الاستئناف الذي جرى تقديمه قبل نحو يومين ليتيح المجال لتنفيذ الحكم، وذلك بعد انتقادات لاذعة من مسؤولين كبار في الحزب.

وأوضحت المحطة التلفزيونية، أن القرار هو الأول من نوعه الذي يتعامل مع حق المهاجرين القصر في إحضار أسرهم إلى ألمانيا وقد يمثل سابقة قضائية جديدة.

ولم تعلق وزارة الخارجية على القضية، لكن غابرييل قال للمحطة التلفزيونية: "نعلم أنه أمر سيء بالطبع عندما يعيش هنا قصر دون آبائهم.. الأمر الجيد الآن أن الأمور اتضحت".

إقرأ المزيد

وتخص القضية مراهقا سوريا وصل إلى ألمانيا في صيف عام 2015 مع قريب له يكبره سنا، وحصل على "حماية ثانوية" بدلا من اللجوء الكامل.

وقالت المحكمة إن رفض لمّ شمل الأسرة في هذه القضية ينتهك قواعد حماية الأطفال التي تضمنها معاهدة حقوق الإنسان الأوروبية، واتفاقية الأمم المتحدة للاجئين".

المصدر: رويترز

هاشم الموسوي