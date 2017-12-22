لافرينتييف لـ RT: موسكو اقترحت على واشنطن أن تكون طرفا ضامنا في محادثات أستانا لكنها رفضت

قال المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى سوريا ألكسندر لافرينتييف في مقابلة مع RT إن موسكو اقترحت على واشنطن أن تكون طرفا ضامنا في محادثات أستانا لكن الأخيرة رفضت.

وأكد لافرينتييف خلال اللقاء، أن المؤتمر المزمع عقده في سوتشي الروسية يومي الـ 29 والـ30 يناير وبمشاركة 1500 شخص، سينظر في إجراء إصلاحات دستورية وانتخابات في سوريا بإشراف أممي.

بتنا الآن جميعا نعي جيدا أنه بإمكاننا تقديم المساعدة ليس فقط من وجهة نظر المواجهة العسكرية لاستقرار الوضع في مناطق خفض التصعيد والالتزام بنظام وقف اعمال القتال

وأشار لافرينتييف، إلى أن موسكو تعمل على مشاركة ممثلي جميع الأطياف السورية في "سوتشي"، مشيرا في الوقت نفسه إلى اعتراض أنقرة على مشاركة أشخاص بالمؤتمر ممن تتهمهم بصلتهم بحزب الاتحاد الديمقراطي الكردي.

أود القول أن جولات أستانا الثمان هي تجربة كبيرة وجيدة جدا بالنسبة للبلدان الثلاث الضامنة من حيث إجراء المباحثات لحل الأزمة السورية

وذكر المسؤول الروسي أن المبعوث الأممي الخاص ستيفان دي ميستورا لم يتخذ قراره بعد بشأن مشاركته في مؤتمر سوتشي.

وفي حديثه عن عملية أستانا التي تجري في كازاخستان، قال إنها تسير بالتوازي مع مفاوضات جنيف.

تابعنا بعناية وعن كثب كل الاتصالات وكل المحاولات الرامية لإرساء الحوار في جينيف بين الأطراف السورية المتصارعة.. وبالطبع كان مؤلما بالنسبة لنا أن نتابع كيف أن كل محاولات المبعوث الأممي ستيفان دي ميستورا على الرغم من كل جهوده ومساعيه تتعثر ولا تحدث أي تقدم

وأكد لافرينتييف أنه الاقتراح على واشنطن أن تكون طرفا في محادثات أستانا، مؤكدا أن الولايات المتحدة رفضت هذا العرض.

وقال إن سوريا تحتاج إلى مساعدات خارجية كبيرة لإعادة ما دمرته الحرب، مؤكدا أنه تم تبني قرار في مباحثات أستانا، بإنشاء مجموعة عمل لتبادل المحتجزين في سوريا.

المصدر: RT