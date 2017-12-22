استمرار المظاهرات في الأردن نصرة للقدس

أفادت وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، بأن فعاليات شعبية وحزبية أردنية لا زالت مستمرة، فقد جرت اليوم بعد صلاة الجمعة وقفة احتجاجية أمام السفارة الأمريكية في العاصمة عمان نصرة للقدس.

وأكد المشاركون في الوقفة أن القدس ستبقى عربية وعاصمة فلسطين الأبدية والتاريخية، رافضين قرار الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، "الاعتراف بالقدس عاصمة للاحتلال الإسرائيلي ونقل السفارة الأمريكية إليها".

وأشارت "بترا" إلى أن المشاركين ثمنوا المواقف الدولية وتصويت الجمعية العمومية بعدم الاعتراف بقرار الرئيس الأمريكي وإبقاء الوضع في القدس على ماهو عليه.

كما انطلقت مسيرة حاشدة أخرى من مسجد الحسيني وسط عمان للتنديد بالقرار الأمريكي.

ولم تقتصر الفعاليات الشعبية الأردنية على عمان والسفارة الأمريكية بل شملت مناطق واسعة في المملكة للأسبوع الثالث على التوالي منذ إعلان ترامب قراره بشأن القدس.

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فقد أوردت وكالة الأنباء الأردنية أن مدينة إربد شمالي المملكة تواصل غضبها ضد القرار الأمريكي المتعلق بالقدس، وعبرت حشود شعبية وسياسية وحزبية ونقابية ومؤسسات مجتمع مدني في المدينة عن تنديدها بالقرار الأمريكي بخصوص القدس.

وجابت المسيرات المنطلقة من المساجد معظم شوارع المدينة تخللتها وقفات أكد فيها عدد من الخطباء أن التصويت الأممي برفض القرارات الأمريكية عكس الرفض لسياسات البلطجة التي اختطتها الإدارة الأمريكية بعهد رئيسها الحالي ترامب.

وفي أقصى جنوب المملكة طالب المتظاهرون في مدينة العقبة عقب الخروج من صلاة الجمعة " بقطع العلاقات ووقف التطبيع مع إسرائيل وإبطال معاهدة وادي عربة والوقوف مع الشعب الفلسطيني في محنته التي يمر بها ومساعدته في مواجهة المحتل الإسرائيلي".

وهتف المشاركون في الوقفة بهتافات أكدت عروبة القدس ودعت إلى إسقاط معاهدة وادي عربة وسحب سفيري الأردن من واشنطن وتل أبيب.

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وفي مدينة معان تحدث عدد من المشاركين في وقفة احتجاجية عن مخاطر القرار الأمريكي وعن الضغوطات التي تتعرض لها البلاد بسبب موقفها الداعم لعروبة القدس، مؤكدين الوقوف صفا واحدا تجاه القضية الرئيسة وهي القضية الفلسطينية ودعم صمود الشعب الفلسطيني.

وفي مدينة الزرقاء شرقي العاصمة عمان نددت قوى سياسية وفعاليات شعبية "بموقف الإدارة الأميركية ودعمها للكيان الإسرائيلي والاعتراف بالقدس الشريف عاصمة للاحتلال الإسرائيلي"، وذلك خلال مسيرة انطلقت من مسجد عمر بن الخطاب وجابت شوارع المدينة.

كما تظاهر آلاف الأردنيين للتنديد بـ"وعد" ترامب بإعلان القدس عاصمة لإسرائيل في مدن الكرك والمزار الجنوبي وعي وجرش والطفيلة وفي مئات بلدات المملكة.

المصدر: بترا

علي الخطايبة