إقرأ المزيد صحة غزة تعلن عن حصيلة جديدة لضحايا القصف الإسرائيلي على القطاع

وأوضحت مديرة الإعلام والتواصل بـ"الأونروا"، جولييت توما، في منشور عبر موقع "إكس" أن أكثر من "600 ألف طفل في غزة لم يتمكنوا من الذهاب إلى المدارس منذ بدء الحرب الإسرائيلية".

وأشارت إلى "إغلاق عدد كبير من المدارس، وتحول مدارس الأونروا إلى ملاجئ للنازحين".

وأضافت "هذا يعني أنه إذا استمرت هذه الحرب سنواجه خطر فقدان جيل كامل من الأطفال".

“If this war continues, we are on the verge of losing a whole generation of children,” warns @JulietteTouma, @UNRWA Director of Communications . pic.twitter.com/SnStyhfb25 — United Nations Geneva (@UNGeneva) July 11, 2024

وأكدت أن "الوقت الذي يغيب فيه الأطفال عن المدرسة سيجعل من الصعب تلافي خسائرهم في التعليم، داعية إلى وقف إطلاق النار من أجل هؤلاء الأطفال".

وتواصل إسرائيل حربها على قطاع غزة لليوم 280 على التوالي مخلفة 38345 قتيلا و 88295 إصابة معظمهم من الأطفال والنساء في آخر إحصائية لوزارة الصحة في غزة.

المصدر: RT