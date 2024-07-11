إقرأ المزيد صحة غزة: ارتفاع حصيلة قتلى القصف الإسرائيلي إلى 38295 شخصا

وقالت الوزارة في التقرير الإحصائي اليومي لعدد القتلى والجرحى جراء القصف الإسرائيلي المستمر لليوم الـ279 على قطاع غزة: "إن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 2 مجزرة ضد العائلات في غزة وصل منها للمستشفيات 50 شهيدا و 54 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية".

وأضاف: "لا زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم".

وأشار إلى "ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 38345 شهيدا و 88295 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي".

وأهابت الوزارة "بذوي شهداء ومفقودي الحرب على غزة ضرورة استكمال بياناتهم بالتسجيل عبر الرابط المرفق، لاستيفاء جميع البيانات عبر سجلات وزارة الصحة".

المصدر: RT