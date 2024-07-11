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    تاريخ النشر: 11.07.2024 | 12:51 GMT

    صحة غزة تعلن عن حصيلة جديدة لضحايا القصف الإسرائيلي على القطاع

    أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة أن حصيلة قتلى العدوان الإسرائيلي المستمر منذ السابع من أكتوبر الماضي على القطاع ارتفعت إلى 38345 قتيلا.

    صحة غزة تعلن عن حصيلة جديدة لضحايا القصف الإسرائيلي على القطاع
    Globallookpress

    وقالت الوزارة في التقرير الإحصائي اليومي لعدد القتلى والجرحى جراء القصف الإسرائيلي المستمر لليوم الـ279 على قطاع غزة: "إن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 2 مجزرة ضد العائلات في غزة وصل منها للمستشفيات 50 شهيدا و 54 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية".

    وأضاف: "لا زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم".

    وأشار إلى "ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 38345 شهيدا و 88295 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي".

    وأهابت الوزارة "بذوي شهداء ومفقودي الحرب على غزة ضرورة استكمال بياناتهم بالتسجيل عبر الرابط المرفق، لاستيفاء جميع البيانات عبر سجلات وزارة الصحة".

    المصدر: RT

     

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