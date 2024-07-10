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    تاريخ النشر: 10.07.2024 | 11:21 GMT

    صحة غزة: ارتفاع حصيلة قتلى القصف الإسرائيلي إلى 38295 شخصا

    أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة أن حصيلة قتلى العدوان الإسرائيلي المستمر منذ السابع من أكتوبر الماضي على القطاع ارتفعت إلى 38295 قتيلا.

    صحة غزة: ارتفاع حصيلة قتلى القصف الإسرائيلي إلى 38295 شخصا
    Globallookpress

    وقالت الوزارة في التقرير الإحصائي اليومي إن "الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 4 مجازر ضد العائلات في القطاع وصل منها للمستشفيات 52 شهيدا و 208 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية".

    وأضافت أنه "لازال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم".

    وإشارت إلى "ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 38295 شهيدا و 88241 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي".

    وأهابت الوزارة "بذوي شهداء ومفقودي الحرب على غزة ضرورة استكمال بياناتهم بالتسجيل عبر الرابط المرفق، لاستيفاء جميع البيانات عبر سجلات وزارة الصحة".

    المصدر: RT

     

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