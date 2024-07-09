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    تاريخ النشر: 09.07.2024 | 10:33 GMT

    صحة غزة تعلن عن حصيلة جديدة لضحايا القصف الإسرائيلي للقطاع

    أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة أن حصيلة قتلى العدوان الإسرائيلي المستمر منذ السابع من أكتوبر الماضي على القطاع ارتفعت إلى 38243 قتيلا.

    صحة غزة تعلن عن حصيلة جديدة لضحايا القصف الإسرائيلي للقطاع
    Globallookpress

    وقالت الوزارة في التقرير الإحصائي اليومي إن "الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 3 مجازر ضد العائلات في القطاع وصل منها للمستشفيات 50 شهيدا و130 مصابا خلال الـ 24 ساعة الماضية".

    وأضافت أنه "لازال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم".

    وأشارت الوزارة إلى "ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 38,243 شهيدا و 88,033 مصابا منذ السابع من أكتوبر الماضي".

    وأهابت الوزارة "بذوي شهداء ومفقودي الحرب على غزة ضرورة استكمال بياناتهم بالتسجيل عبر الرابط المرفق، لاستيفاء جميع البيانات عبر سجلات وزارة الصحة".

    المصدر: RT

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