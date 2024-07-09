إقرأ المزيد الهلال الأحمر الفلسطيني: جميع النقاط الطبية والعيادات التابعة لنا في غزة خرجت عن الخدمة

وقالت الوزارة في التقرير الإحصائي اليومي إن "الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 3 مجازر ضد العائلات في القطاع وصل منها للمستشفيات 50 شهيدا و130 مصابا خلال الـ 24 ساعة الماضية".

وأضافت أنه "لازال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم".

وأشارت الوزارة إلى "ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 38,243 شهيدا و 88,033 مصابا منذ السابع من أكتوبر الماضي".

وأهابت الوزارة "بذوي شهداء ومفقودي الحرب على غزة ضرورة استكمال بياناتهم بالتسجيل عبر الرابط المرفق، لاستيفاء جميع البيانات عبر سجلات وزارة الصحة".

المصدر: RT