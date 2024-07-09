إقرأ المزيد قصف مستمر على أنحاء قطاع غزة وسط موجات نزوح جديدة

وقالت الجمعية إن "خروج مرافقها عن الخدمة جاء بسبب إجراءات الاحتلال بالإخلاء القسري على مناطق مختلفة في المحافظة والتي تتواجد بها النقاط الطبية والعيادات".

وذكرت وكالة "وفا" أن 15 مستشفى فقط من أصل 36 مستشفى في قطاع غزة تعمل وجميعها تعمل جزئيا وتواجه نقصا حادا في العاملين والإمدادات الطبية بما في ذلك التخدير والمضادات الحيوية.

وقتل نحو 500 كادر في القطاع الصحي وأصيب المئات واعتقلت القوات الإسرائيلية أكثر من 310 آخرين ودمرت 130 مركبة إسعاف خلال عدوانها المتواصل على قطاع غزة منذ 9 أشهر، وفق الوكالة.

وحذرت منظمة الصحة العالمية من أن "حجم الإمدادات الطبية التي تدخل غزة غير كاف لاستدامة الاستجابة الصحية".

وفي وقت سابق من اليوم قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس إنه لا مكان آمنا في غزة وأن التقارير الأخيرة حول أوامر الإخلاء الإسرائيلية بمدينة غزة، تعيق إسعاف المصابين.

المصدر: "RT"