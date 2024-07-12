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    تاريخ النشر: 12.07.2024 | 06:44 GMT

    وزير الخارجية المصري يدشن خط طيران جديدا في أولى رحلاته الخارجية

    يتوجه وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج بدر عبد العاطي اليوم الجمعة، إلى جيبوتي ومقديشو لتدشين خط طيران جديد في أولى رحلاته الخارجية.

    وزير الخارجية المصري يدشن خط طيران جديدا في أولى رحلاته الخارجية


    وينطلق الوزير الجديد على أولى رحلات خطوط الناقل الوطني المصري شركة مصر للطيران، تدشينا لخط الطيران المباشر بين مصر وجيبوتي ومقديشيو، وذلك بمشاركة الدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدني، وممثلين عن عدد من الجهات المصرية المعنية.

    وذكر المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية بوزارة الخارجية والهجرة أحمد أبو زيد، بأن الوزير عبد العاطي سوف يعقد جلسة مباحثات مع نظيره الجيبوتي محمود علي يوسف في إطار التشاور والتنسيق المستمر بين الجانبين، ثم يتوجه بعدها إلى العاصمة الصومالية مقديشو حيث سيعقد جلسة مشاورات ومؤتمر صحفى مع وزير خارجية الصومال أحمد معلم فقي احتفالاً بهذه المناسبة الهامة، ولبحث سبل تعزيز التعاون بين البلدين و التنسيق بشأن عدد من الملفات الهامة ذات الأولوية.

    واختتم المتحدث باسم وزارة الخارجية تصريحاته، بأن تدشين هذا الخط المباشر للطيران بين مصر وكل من جيبوتي والصومال، يأتي في إطار الحرص على تعزيز أواصر التعاون والروابط بين شعوب الدول الشقيقة الثلاث، وبما يعكس خصوصية وتاريخية وعمق العلاقات بينهم، وحرص مصر على تحقيق المصالح المشتركة للدول الثلاث فى مختلف جوانبها.

    المصدر: RT

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