وقالت رغدة في تصريحات لموقع "فيتو" المصري: "استدعيت خلال حكومة الراحل كمال الجنزوري بعدما قمت بتنظيم مؤتمر بفندق "شبرد" رفضا للتطبيع وذلك بعدما علمت بقدوم وفد إسرائيلي إلى مصر وإقامته في فندق الماريوت بهدف القيام بنوع من أنواع التطبيع".

وأضافت الفنانة السورية: "نجح المؤتمر الذي نظمته وافتتحته بكلمة من الكاتب الصحفي الراحل محمد حسنين هيكل.. وكان هناك تغطية إعلامية قوية للمؤتمر".

وتابعت قائلة: "وفي اليوم التالي تم استدعائي إلى مكتب الدكتور الجنزوري وأبلغني رسالة مفادها ياريت نهدي اللعب اليومين دول ومش عايزين مشاكل معاهم واحنا لدينا مشاكل أخرى".

وأردفت رغدة بالقول: "خلال استدعائي بمكتب رئيس الوزراء الراحل كمال الجنزوري سألني عن أي مطالب أو مشاكل خاصة بي يمكنه الوفاء بها أو المساعدة في حلها حينها وجدتها فرصة من أجل المساعدة في الحصول على رخصة حزب الكرامة".

وأكدت أن الجنزوري تواصل يومها مع وزير شؤون مجلس الوزراء سابقا المستشار طلعت حماد وقال له: "بكره الصبح تخلص رخصة الحزب".

وأفادت بأنها توجهت إلى طلعت حماد وتسلمت الترخيص، مشيرة إلى أنها ساهمت في ترخيص حزب الكرامة عندما كانت على وفاق مع حمدين صباحي ومجموعته في 1996، موضحة أنها بعد ذلك رفضت كل خطواته وأفكاره بعد ثورات "الربيع العربي".

المصدر: "فيتو"