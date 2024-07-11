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    تاريخ النشر: 11.07.2024 | 19:09 GMT

    الجزائر.. ضبط قرابة 45 كلغ من الكوكايين جنوب البلاد

    كشفت نيابة الجمهورية لدى محكمة سيدي أمحمد بالجزائر، عن ضبط قرابة 45 كلغ من الكوكايين بولاية تمنراست جنوب البلاد، مع إيداع 5 أشخاص رهن الحبس المؤقت.

    الجزائر.. ضبط قرابة 45 كلغ من الكوكايين جنوب البلاد
    Legion-Media

    وأفاد بيان لمجلس قضاء الجزائر العاصمة، أن "العملية جاءت في إطار مكافحة الجريمة المنظمة و الاتجار بالمخدرات، حيث تحركنا على إثر معلومات تفيد بوجود شبكة إجرامية تقوم باستيراد المخدرات ونقلها وتوزيعها من ولاية تمنراست إلى باقي الولايات وتبييض عائداتها الإجرامية".

    وأضاف: "توصل التحقيق الابتدائي إلى ضبط 44 كلغ و 278 غراما من مادة الكوكايين والكشف عن تورط شبكة تضم (17) شخصا، تم توقيف سبعة (07) منهم".

    كما أكد أنه "بتاريخ 2024/07/10 تم تقديم المشتبه فيهم أمام النيابة وفتح تحقيق قضائي من أجل جنايات استيراد المخدرات بطريقة غير مشروعة، والحيازة و الشراء قصد البيع وتخزين وتوزيع ونقل المخدرات في إطار جماعة إجرامية منظمة، بالإضافة إلى تبييض الأموال على سبيل الاعتياد وفي إطار جماعة إجرامية منظمة".

    هذا وأوضح البيان أنه "وبعد استجواب المتهمين أمام قاضي التحقيق، أصدر أوامر بإيداع خمسة متهمين رهن الحبس المؤقت، فيما سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتهمين الموجودين في حالة فرار".

    المصدر: وسائل إعلام جزائرية

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