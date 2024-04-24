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الجزائر.. تفكيك شبكة إجرامية دولية لتهريب وترويج الحشيش والكوكايين

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الجزائر.. تفكيك شبكة إجرامية دولية لتهريب وترويج الحشيش والكوكايين
Legion-Media
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أعلنت مصالح أمن ولاية الجزائر العاصمة عن الإطاحة بشبكة إجرامية دولية مختصة في الاستيراد والإتجار بالمخدرات كالقنب الهندي والكوكايين، وتوقيف تسعة أشخاص مشتبه بهم.

وحسب بيان مصالح الأمن "تمكنت فرقة مكافحة الإتجار غير الشرعي بالمخدرات والمؤثرات العقلية ببوشاوي في العاصمة، من الإطاحة بشبكة إجرامية دولية مختصة في الاستيراد والإتجار غير الشرعيين بالمخدرات الصلبة، وتم خلال هذه العملية، توقيف تسع (09) أشخاص مشتبه فيهم من ذوي السوابق قضائيا".

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وأضاف البيان: "جاءت العملية إثر استغلال معلومة مفادها وجود شبكة إجرامية تقوم بترويج المخدرات الصلبة كوكايين بعدة أحياء ببئر مراد رايس والشراقة".

وبعد التحريات التي أفضت إلى تحديد هوية المشتبه فيهم، تمكنت عناصر ذات الفرقة من "توقيف 9 أشخاص مشتبه فيهم مسبوقين قضائيا، مع حجز 1 كلغ من المخدرات الصلبة كوكايين".

وأشارت إلى أنه "تم حجز نصف صفيحة من المخدرات قنب هندي، ومبلغ من العملة الوطنية قدره 60000 دج من عائدات ترويج السموم، و4 مركبات ودراجة نارية استعملوها في نقل السموم".

هذا وتم تقديم المشتبه فيهم أمام الجهات القضائية المختصة إقليميا، عن قضية "تنظيم جماعة إجرامية مختصة في الاستراد والحيازة والنقل والتخزين والسمسرة والتوزيع والإتجار غير المشروع في المخدرات الصلبة كوكايين والقنب الهندي، وكذا تبييض الأموال عن طريق اكتساب وحيازة واستخدام ممتلكات من العائدات الإجرامية".

المصدر: وسائل إعلام جزائرية

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