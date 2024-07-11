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    تاريخ النشر: 11.07.2024 | 14:51 GMT

    عبد الملك الحوثي: جبهة حزب الله حجزت 100 ألف ضابط وجندي إسرائيلي

    قال زعيم حركة "أنصار الله" اليمنية (الحوثيون) عبد الملك بدرالدين الحوثي اليوم الخميس، إن جبهة حزب الله حجزت 100 ألف ضابط وجندي ودمرت العديد من المواقع الإسرائيلية.

    عبد الملك الحوثي: جبهة حزب الله حجزت 100 ألف ضابط وجندي إسرائيلي

    وأوضح عبد الملك الحوثي أن "دور جبهات الإسناد هو في إطار الإسناد التام والتأييد للموقف الفلسطيني والوقوف معه في إطار نصرة هذه القضية العادلة، وإسنادنا مستمر وثابت دون التدخل في تفاصيل المفاوضات، فالقرار هنا هو قرار الشعب الفلسطيني ومقاومته وعلى رأسها حماس".

    وأضاف: "جبهة حزب الله ساخنة وفاعلة وقوية وقدمت الشهداء على رأسهم قادة عظماء وأخيار، كما أنها حجزت 100 ألف ضابط وجندي ودمرت مواقع العدو الإسرائيلي في شمال فلسطين وطردت عشرات الآلاف من المغتصبين من البؤر الاستيطانية، وعطلت الإنتاج الصناعي الإسرائيلي إلى حد كبير لا سيما في شمال فلسطين".

    وأشار إلى أنه "من أبرز عمليات حزب الله هذا الأسبوع استهداف مركز الاستطلاع الإسرائيلي في جبل حرمون لأول مرة منذ حرب أكتوبر 73، كما أن جبهة المقاومة الإسلامية في العراق نفذت هذا الأسبوع 3 عمليات ضد أهداف حيوية وحساسة".

    وأكد عبد الملك الحوثي: "من تأثير العمليات المشتركة بين المقاومة الإسلامية والجيش اليمني إعلان منظمة الحيوانات الأوروبية تعرض سفينة تنقل الماشية إلى حيفا لهجوم بطائرات مسيرة في البحر الأبيض المتوسط، كما أن إعلان منظمة الحيوانات الأوروبية تعليق جميع شحناتها إلى حين انتهاء العمليات في البحر الأبيض المتوسط تطور مهم".

    وقال إن "موقع ريليف ويب التابع للأمم المتحدة أفاد بأن العمليات المشتركة أثرت بالفعل على حركة الشحن شرق البحر الأبيض المتوسط، وتصريحات الجهات الدولية والرسمية تشهد بمدى تأثير العمليات المشتركة".
    وأوضح أن "ناقلة المنتجات الكيماوية والنفطية "فالر" أوقفت نظام التعرف الآلي الخاص بها أثناء تواجدها في المياه المحيطة بحيفا بهدف إخفاء مسارها"، محذرا من أن "تأثير العمليات المشتركة سيتعاظم ويقوى ويكبر حتى يمثل عامل ضغط كبير جدا في البحر الأبيض المتوسط".

    هذا وأكد عبد الملك الحوثي أنه "من أهم عمليات جبهة اليمن هذا الأسبوع استهداف سفينة أمريكية شمال شرق جزيرة سقطرى، ما أثارت مخاوف وقلق الأعداء واعتبروها إحدى الهجمات الأبعد في أقصى الشرق من جهة البحر العربي حتى الآن".

    كما لفت إلى أن "بريطانيا أعلنت سحب آخر قطعها الحربية من البحر الأحمر وخليج عدن هاربة بعد أن واجهت أكبر تهديد جوي للبحرية الملكية في العصر الحديث، فيما أعلنت تعرض آخر قطعها لصاروخ سريع من اليمن، ولم تتمكن من اعتراضه".

    المصدر: RT

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