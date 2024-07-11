جاء ذلك في تصريحات الحويج لوكالة "سبوتنيك" في معرض رده على سؤال عن تقييم ليبيا لتوسع "بريكس" ومدى اهتمام ليبيا بالمشاركة في هذه المجموعة.

وقال الحويج: "منظمة بريكس منظمة اقتصادية عالمية لتبادل المنافع بين الدول المشتركة بها، وليبيا ترحب بأي عمل يؤدي إلى الاستقرار الاقتصادي العالمي وتحسين مستوى الشعوب. ليبيا تشارك في أي منظومة اقتصادية تجد فيها منفعة لها وتختار الوقت المناسب لذلك."

وتضم مجموعة "بريكس" كلا من روسيا والبرازيل والهند والصين وجنوب إفريقيا ومصر وإثيوبيا وإيران والإمارات والسعودية، وتمثل مجموعة "بريكس" الآن 45% من سكان العالم.

وتترأس روسيا منذ 1 يناير 2024 مجموعة "بريكس"، ومن المقرر أن تستضيف مدينة قازان الروسية من 22 وحتى 24 أكتوبر المقبل قمة المجموعة.

وبشأن استمرار التعاون الاقتصادي مع روسيا في ظل العقوبات الأمريكية الأخيرة على موسكو، قال الحويج إن "ليبيا تتعاون مع كافة الدول وفق مصالحها وبما تحقق المشاركة في استقرارها وتنمية مواردها الاقتصادية وليبيا تعاملت مع روسيا سابقا وتتعامل معها حاليا إذا رأت في ذلك مصلحة ومنفعة لها مثل استكمال سكة الحديد واستكشاف النفط والغاز..".

وأضاف "إننا نتعاون مع روسيا وفق مصالحنا الاقتصادية والتجارية وبما يساهم في استقرار ليبيا السياسي والاقتصادي والأمني، وننفذ العقود الموقعة معها وتفعيل الاتفاقيات الموقعة بين ليبيا وروسيا أو استيراد الحبوب مثل القمح أو غيرها من أوجه التعاون الاقتصادي".

المصدر: "سبوتنيك"