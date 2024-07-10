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    تاريخ النشر: 10.07.2024 | 17:15 GMT

    مصر.. تحرك وزاري لوقف قطع الكهرباء ضمن خطة تخفيف الأحمال

    أوضح وزير البترول المصري كريم بدوي اليوم الأربعاء، أنه يجري تنسيق لسداد المستحقات المطلوبة لتوفير المواد البترولية اللازمة لتشغيل محطات الكهرباء ووقف العمل بخطة تخفيف الأحمال.

    مصر.. تحرك وزاري لوقف قطع الكهرباء ضمن خطة تخفيف الأحمال
    Gettyimages.ru

    وخلال اجتماع له مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، أشار كريم بدوي إلى أن رؤية عمل الوزارة خلال الفترة المقبلة، تستهدف توظيف كل الأفكار والخبرات والأساليب التكنولوجية لدفع العمل وزيادة معدلات الإنتاج والسعي لتحسين إنتاجية الحقول من البترول والغاز وتحقيق اكتشافات جديدة، وذلك بما يُسهم في نمو موارد مصر من البترول والغاز من أجل تلبية الاحتياجات، وعلى رأسها توفير الطاقة الكهربائية.

    ولفت بدوي إلى الجهود التي تجري حاليا للتواصل مع مسؤولي مختلف الشركات العالمية العاملة في مصر، بهدف العمل على سداد أجزاء من مستحقات الشركاء الأجانب، وجدولتها، والاتفاق على خطة لدفع العمل في مختلف الحقول بهدف زيادة حجم الإنتاج من المواد البترولية.

    وأكد وزير البترول أنه يتم التنسيق مع وزيري الكهرباء والمالية، بهدف سداد المستحقات المطلوبة لتوفير المواد البترولية اللازمة لتشغيل محطات الكهرباء، بما يسهم في تنفيذ ما أعلنته الحكومة بشأن وقف خطة تخفيف الأحمال.

    المصدر: "القاهرة 24"

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