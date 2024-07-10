إقرأ المزيد مصر.. الإعلان عن وقف قطع الكهرباء

وأشار المصدر، في تصريحات لموقع "القاهرة 24"، إلى أن خطة تخفيف الأحمال عاد العمل بها اليوم، حيث إنه وردت تعليمات من مركز التحكم القومي للشركات بالعودة إلى تخفيف الأحمال في المواعيد الخاصة بها، لحين وقف انقطاع الكهرباء في الأسبوع الثالث من شهر يوليو الجاري، كما وعد مجلس الوزراء.

وأوضح أن تخفيف الأحمال سيكون من الساعة الثالثة عصرًا إلى السابعة مساء، وساعة إلى ساعتين يوميا، بمختلف أنحاء الجمهورية.

وكان رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي قد أعلن أهمية الالتزام بوضع الخطة الخاصة بوقف تخفيف الأحمال بنهاية عام 2024 بشكل نهائي، مؤكدا في السياق ذاته أهمية رفع كفاءة مرفق الكهرباء والعمل على مجابهة سرقات الكهرباء؛ منعًا لاستنزاف موارد الدولة.

ولفت رئيس مجلس الوزراء أيضًا إلى حِرص الدولة على سرعة تنفيذ المشروعات الخاصة بتوليد الطاقة الجديدة والمتجددة، وإدخالها الخدمة عبر الربط مع الشبكة القومية للكهرباء.

المصدر : القاهرة 24