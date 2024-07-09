إقرأ المزيد مصر.. استعدادات لزيادات كبيرة في أسعار الكهرباء

وكان قال مصدر مسؤول بشركة كهرباء كفر الشيخ، إنه وردت تعليمات منذ قليل للشبكة بوقف خطة تخفيف الأحمال اليوم عن جميع أنحاء المحافظة لحين إشعار آخر، حيث لن يتم فصل التيار الكهربائي اليوم عن مختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة.

وتابع المصدر في تصريحات لموقع "القاهرة 24"، أن القرار وصل لهندسة كفر الشيخ بعدم فصل التيار الكهربائي الذي كان من المقرر أن تبدأ عملية الفصل بدءا من الثالثة عصرا، حيث جرى إخطار العاملين بالمحولات الكهربائية بعدم تنفيذ خطة الفصل بدءا من اليوم، ولحين ورود تعليمات جديدة في هذا الشأن.

وكان رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، قد عقد أول اجتماع بعد الإعلان عن التشكيل الوزاري الجديد لمتابعة الإجراءات التي يتم اتخاذها لحل مشكلة الكهرباء ووقف تخفيف الأحمال.

ونوه بأنه تم العمل لتدبير الموارد الدولارية المطلوبة لحل أزمة انقطاع الكهرباء والإعلان قريبا عن وقف تخفيف الأحمال، ونضع السيناريوهات الأكثر تشاؤما لوجود أي مستجدات أو صدمات.

وأوضح أنه بعد الأزمة المفاجئة في قطاع الكهرباء تم وضع خطة لتأمين الاحتياطي الاستراتيجي، وتوفير نحو 1.2 مليار دولار لحل أزمة الكهرباء خلال الفترة المقبلة، موضحا أن غلق المحلات جزء من سياسة ترشيد الطاقة لمواجهة أزمة انقطاع الكهرباء.

وتعاني مصر نقصا في إمدادات الغاز أدى إلى موجة من انقطاعات التيار الكهربائي والإغلاق المؤقت القسري لمصانع الكيماويات والأسمدة.

وطلبت الشركة القابضة للغاز الطبيعي المصرية (إيجاس) تسليم 17 شحنة من الغاز الطبيعي المسال، بما في ذلك 7 شحنات في يوليو، و6 في أغسطس، و4 في سبتمبر على أساس تسليم السفينة (DES)، مع دفعات مؤجلة تصل إلى 6 أشهر.

وتضاءلت إمدادات الغاز الطبيعي التي تساعد مصر في توليد الكهرباء مع تزايد عدد سكانها البالغ 106 ملايين نسمة والنمو الحضري مما أدى إلى زيادة احتياجات الطاقة بينما يؤدي ارتفاع الطلب على التبريد خلال فصل الصيف إلى زيادة الاستهلاك، وفقا لرويترز.

المصدر: القاهرة 24