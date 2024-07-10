وفي كلمة ألقاها خلال الاحتفال التأبيني للقيادي البارز محمد نعمة ناصر الذي قتل في غارة إسرائيلية بطائرة مسيرة في جنوب لبنان، قال حسن نصر الله: "من يهددنا باجتياح جنوب الليطاني فلينظر إلى ما يجري في رفح بمساحتها الضيقة حيث فشل في تحقيق نصر".

وأضاف نصر الله: "بن غفير وسموتريتش "مهابيل ومساطيل".. كل من يهددنا باجتياح جنوب الليطاني عليه أن ينظر إلى رفح.. عدة ألوية بمساندة الطائرات دخلت رفح وقال الاحتلال إنه سينهي المعركة خلال 3-4 أسابيع وفشل".

وتفاعل النشطاء على مواقع التواصل بشكل كبير مع تصريحات نصر الله، حيث تداولوا هذا التصريح مع الرموز الضاحكة، وكتب احدهم قائلا: "عطول بجيبو البهدلة لنفسهم".

من يهددنا باجتياح جنوب الليطاني فلينظر إلى ما يجري في رفح بمساحتها الضيقة حيث فشل في تحقيق نصر

بن غفير وسموتريتش مهابيل ومساطيل 🤣 كل من يهددنا باجتياح جنوب الليطاني عليه أن ينظر إلى رفح

عدة ألوية بمساندة الطائرات دخلت رفح قال الاحتلال إنه سينهي المعركة خلال 3-4 أسابيع وفشل pic.twitter.com/wxF6rnPH6s — Najwa Daher (@najwadaher78) July 10, 2024

🔴السيد نصرالله عن بن غفير و سموتريتش: مساطيل😂😂 — Mohd-tabbara-25 (@Tabbara_mohd25) July 10, 2024

مهابيل😁 — fatimaالمتفائلة دائما (@fatouch1234) July 10, 2024

عطول بجيبو البهدلة لنفسهم 😏 — Wael (@Wael53737612) July 10, 2024

كما أكد أمين عام "حزب الله" أن "حركة "حماس" تُمثل محور المقاومة" في المفاوضات مع إسرائيل، و"ما ترضى به "حماس" نرضى به جميعا لأنها تنسق مع الفصائل الفلسطينية".

المصدر: RT