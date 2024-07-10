مباشر

الطلبات الأخيرة

    أخبار العالم العربي
    تاريخ النشر: 10.07.2024 | 15:52 GMT

    نصر الله يسخر من بن غفير وسموتريتش ويثير تفاعلا

    بكلمتي "مهابيل ومساطيل"، سخر أمين عام "حزب الله" اللبناني حسن نصر الله في كلمة له من وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير وزميله وزير المالية بتسلئيل سموتريتش.

    نصر الله يسخر من بن غفير وسموتريتش ويثير تفاعلا
    AFP

    وفي كلمة ألقاها خلال الاحتفال التأبيني للقيادي البارز محمد نعمة ناصر الذي قتل في غارة إسرائيلية بطائرة مسيرة في جنوب لبنان، قال حسن نصر الله: "من يهددنا باجتياح جنوب الليطاني فلينظر إلى ما يجري في رفح بمساحتها الضيقة حيث فشل في تحقيق نصر".

    وأضاف نصر الله: "بن غفير وسموتريتش "مهابيل ومساطيل".. كل من يهددنا باجتياح جنوب الليطاني عليه أن ينظر إلى رفح.. عدة ألوية بمساندة الطائرات دخلت رفح وقال الاحتلال إنه سينهي المعركة خلال 3-4 أسابيع وفشل".

    وتفاعل النشطاء على مواقع التواصل بشكل كبير مع تصريحات نصر الله، حيث تداولوا هذا التصريح مع الرموز الضاحكة، وكتب احدهم قائلا: "عطول بجيبو البهدلة لنفسهم".

    كما أكد أمين عام "حزب الله" أن "حركة "حماس" تُمثل محور المقاومة" في المفاوضات مع إسرائيل، و"ما ترضى به "حماس" نرضى به جميعا لأنها تنسق مع الفصائل الفلسطينية".

    المصدر: RT

    التعليقات

    أخبار العالم العربي

    وزير الخارجية الإسرائيلي يعلق بالعربية على فيديو "هدهد" حزب الله الجديد محذرا نصر الله

    أخبار العالم

    مدفيديف يذكّر بـ"عازف البيانو" ويتنبأ بمستقبل "التسوية" الأوكرانية ونتائج العملية العسكرية الخاصة

    أخبار العالم العربي

    إعلام عبري يكشف تقييم الجيش الإسرائيلي لمشاهد استطلاع "حزب الله" التي نشرها اليوم

    أخبار العالم العربي

    رصد "عيون الدولة"..ما الذي عاد به "هدهد" حزب الله هذه المرة من شمال إسرائيل؟ (فيديو)

    أخبار العالم

    زيلينسكي يعلن عن "تنبؤاته" في حال وصول ترامب إلى البيت الأبيض

    أخبار العالم العربي

    السيسي يؤكد لرئيس الـ"CIA" الموقف المصري الرافض لاستمرار العمليات العسكرية في قطاع غزة