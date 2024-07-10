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    تاريخ النشر: 10.07.2024 | 13:06 GMT

    "بن غفير يتحمل المسؤولية".. وزير إسرائيلي يحذر من انهيار الائتلاف الحاكم

    حذر وزير الثقافة والرياضة الإسرائيلي ميكي زوهار من أن الائتلاف الحاكم ينهار من الداخل وأن الأحزاب اليمينية من المرجح أن تبقى خارج السلطة لفترة طويلة إذا أجريت الانتخابات اليوم.

    "بن غفير يتحمل المسؤولية".. وزير إسرائيلي يحذر من انهيار الائتلاف الحاكم
    Gettyimages.ru

    وقال زوهار في حديث لإذاعة "كول بيراما" العبرية إن "تفكك التحالف يتكشف أمام أعيننا. التحالفات تنهار من الداخل إذا أجريت انتخابات فإن فرصتنا في تشكيل حكومة ستكون منخفضة للغاية وسنظل في المعارضة لسنوات عديدة".

    ورأى أن وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير سيكون "مسؤولا" إذا تمت الدعوة لانتخابات مبكرة بعد أن رفض حزبه اليميني المتطرف "عوتسما يهوديت" تعديلا يدعمه "شاس" لقانون الخدمات الدينية، مما أثار خلافا بين الحزبين.

    وأضاف: "هذا وضع سخيف وغير منطقي.. أتوقع أن يعود الناس إلى رشدهم".

    المصدر: "تايمز أوف إسرائيل"

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