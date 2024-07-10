وقال زوهار في حديث لإذاعة "كول بيراما" العبرية إن "تفكك التحالف يتكشف أمام أعيننا. التحالفات تنهار من الداخل إذا أجريت انتخابات فإن فرصتنا في تشكيل حكومة ستكون منخفضة للغاية وسنظل في المعارضة لسنوات عديدة".

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ورأى أن وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير سيكون "مسؤولا" إذا تمت الدعوة لانتخابات مبكرة بعد أن رفض حزبه اليميني المتطرف "عوتسما يهوديت" تعديلا يدعمه "شاس" لقانون الخدمات الدينية، مما أثار خلافا بين الحزبين.

وأضاف: "هذا وضع سخيف وغير منطقي.. أتوقع أن يعود الناس إلى رشدهم".

المصدر: "تايمز أوف إسرائيل"