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    تاريخ النشر: 10.07.2024 | 09:43 GMT

    RT تنشر صورة لمنشور ألقاه الجيش الإسرائيلي تزامنا مع مطالبته بإخلاء مدينة غزة

    ألقى الجيش الإسرائيلي مناشير على مدينة غزة صباح اليوم الأربعاء يدعو فيها السكان لإخلاء المدينة والنزوح جنوبا.

    RT تنشر صورة لمنشور ألقاه الجيش الإسرائيلي تزامنا مع مطالبته بإخلاء مدينة غزة
    Globallookpress

    وكتب في المنشور الذي حصلت عليه RT والذي تضمن شعار جيش الدفاع الإسرائيلي على زاوية الورقة ووجود كود على الجهة المقابلة: إعلان هام إلى كل المتواجدين في مدينة غزة الممرات الآمنة تمكنكم المرور بسرعة وبدون تفتيش من مدينة غزة إلى المآوي في دير البلح والزوايدة.

    وأضاف المنشور: "نعلمكم بأن شوارع طارق بن زياد وعمر المختار تعتبر ممرات آمنة للعبور غربا إلى شارع الرشيد (البحر) ومن هناك جنوبا".

    وأردف: "شوارع الوحدة وخليل الوزير تعتبر ممرات آمنة للعبور شرقا إلى حي الزيتون ودوار المدينة ومن هناك إلى شارع صلاح الدين جنوبا".

    وختم المنشور: "مدينة غزة سوف تبقى منطقة قتال خطيرة".

    RT تنشر صورة لمنشور ألقاه الجيش الإسرائيلي تزامنا مع مطالبته بإخلاء مدينة غزة

    وفي وقت سابق من اليوم أفاد مراسلنا في قطاع غزة بأن الجيش الإسرائيلي أصدر أوامر بإخلاء مدينة غزة بأكملها من السكان.

    وكثف الجيش الإسرائيلي في الأيام القليلة الماضية قصفه على مدينة غزة بالمدفعية والطائرات الحربية ولاسيما حي الشجاعية والمناطق الشرقية للمدينة.

    المصدر: RT

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