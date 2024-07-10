وكتب في المنشور الذي حصلت عليه RT والذي تضمن شعار جيش الدفاع الإسرائيلي على زاوية الورقة ووجود كود على الجهة المقابلة: إعلان هام إلى كل المتواجدين في مدينة غزة الممرات الآمنة تمكنكم المرور بسرعة وبدون تفتيش من مدينة غزة إلى المآوي في دير البلح والزوايدة.

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وأضاف المنشور: "نعلمكم بأن شوارع طارق بن زياد وعمر المختار تعتبر ممرات آمنة للعبور غربا إلى شارع الرشيد (البحر) ومن هناك جنوبا".

وأردف: "شوارع الوحدة وخليل الوزير تعتبر ممرات آمنة للعبور شرقا إلى حي الزيتون ودوار المدينة ومن هناك إلى شارع صلاح الدين جنوبا".

وختم المنشور: "مدينة غزة سوف تبقى منطقة قتال خطيرة".

وفي وقت سابق من اليوم أفاد مراسلنا في قطاع غزة بأن الجيش الإسرائيلي أصدر أوامر بإخلاء مدينة غزة بأكملها من السكان.

وكثف الجيش الإسرائيلي في الأيام القليلة الماضية قصفه على مدينة غزة بالمدفعية والطائرات الحربية ولاسيما حي الشجاعية والمناطق الشرقية للمدينة.

المصدر: RT