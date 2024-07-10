ونقلت عنه الصحيفة: "أكد دودا أن أوكرانيا لا يمكنها أن تصبح عضوا في "الناتو" حتى ينتهي صراعها مع روسيا".

بالمقابل أكد دودا أنه يجب قبول أوكرانيا في التحالف كعضو كامل العضوية "في أقرب وقت ممكن".

وذكرت شبكة "سي إن إن" في وقت سابق أن انضمام أوكرانيا إلى الناتو سيتم وصفه بأنه "لا رجعة فيه" في مسودة إعلان قمة الناتو.

وصرح الأمين العام لحلف الناتو (السابق) ينس ستولتنبرغ أن حزمة المساعدات الجديدة لأوكرانيا، والتي من المقرر الموافقة عليها في واشنطن، بالإضافة إلى تعزيز توافق الجيش الأوكراني بشكل أكبر مع معايير الحلف، ستصبح بالنسبة لكييف "جسرا لعضوية الناتو".

وأشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في تصريحات سابقة إلى أن عضوية أوكرانيا في حلف شمال الأطلسي تشكل تهديدا لأمن روسيا وأن فرصة كييف للانضمام إلى الحلف كانت أحد أهم أسباب بدء العملية العسكرية الروسية.

المصدر: نوفوستي