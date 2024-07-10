مباشر

الطلبات الأخيرة

    أخبار العالم العربي
    تاريخ النشر: 10.07.2024 | 04:48 GMT

    النيابة الكويتية تأمر بضبط شخص تطاول على أمير البلاد

    أمرت النيابة العامة في الكويت بضبط شخص انتقد أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح على الإجراءات التنظيمية لوزارة الداخلية وتنظيم عمل الحسينيات.

    النيابة الكويتية تأمر بضبط شخص تطاول على أمير البلاد

    وجاء ذلك في بيان النيابة أمس الثلاثاء: "أمرت النيابة العامة بضبط وإحضار مواطن لاتهامه بالتعرض لمقام حضرة صاحب السمو أمير البلاد بالنقد، والتطاول على مسند الإمارة، والطعن في حقوق الأمير وسلطته، بتسجيل منشور بأحد مواقع التواصل الاجتماعي في معرض انتقاده لإجراءات وزارة الداخلية الخاصة بتنظيم عمل الحسينيات وممارسة شعائر الطائفة الشيعية في شهر محرم الحالي وجاري استكمال إجراءات التحقيق".

    يذكر أن النيابة العامة الكويتية سبق وأصدرت بيانا في شهر مايو الماضي عقّبت فيه على حادثة مماثلة، حيث قالت: "أمرت النيابة العامة بحبس مواطن احتياطيا وحجز وضبط واحضار آخرين لاتهامهم بنشر عبارات عبر حساباتهم بموقع التواصل الاجتماعي إكس، تضنت طعنا في حقوق وسلطات مقام حضرة صاحب السمو أمير البلاد والعيب في ذاته والتعرض لشخصه بالنقد".

    وفي وقت سابق، أصدرت وزارة الداخلية الكويتية تعليمات لأصحاب الحسينيات، موضحة أنه يجب عليهم "الالتزام بما جاء من تعليمات بالاجتماع التنسيقي بين وزارة الداخلية ومشرفي الحسينيات، وهي وضع راية أو علم خارجي واحد فقط على الحسينيات ومن غير شعارات". 

    المصدر: كونا

    التعليقات

    أخبار العالم العربي

    وزير الخارجية الإسرائيلي يعلق بالعربية على فيديو "هدهد" حزب الله الجديد محذرا نصر الله

    أخبار العالم العربي

    إعلام عبري يكشف تقييم الجيش الإسرائيلي لمشاهد استطلاع "حزب الله" التي نشرها اليوم

    أخبار العالم العربي

    رصد "عيون الدولة"..ما الذي عاد به "هدهد" حزب الله هذه المرة من شمال إسرائيل؟ (فيديو)

    أخبار العالم

    أردوغان يكشف أبرز نقاط جدول أعمال قمة "الناتو" في واشنطن قبيل مغادرته مطار أنقرة

    أخبار العالم العربي

    السيسي يؤكد لرئيس الـ"CIA" الموقف المصري الرافض لاستمرار العمليات العسكرية في قطاع غزة

    أخبار العالم

    زيلينسكي "ينتقد بشدة" زيارة مودي روسيا ولقاءه بوتين

    أخبار العالم

    جهاز الأمن الفيدرالي يكشف تفاصيل محاولة اختطاف القاذفة الاستراتيجية الروسية "تو-22 إم3"