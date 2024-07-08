وأكدت الوزارة، أمس الأحد، عبر صحفتها الرسمية على "إكس" على: "ضرورة الالتزام بما جاء من تعليمات بالاجتماع التنسيقي بين وزارة الداخلية ومشرفي الحسينيات: وضع راية أو علم خارجي واحد فقط على الحسينيات ومن غير شعارات".

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وقالت في بيان لها: "يمنع وضع الراية أو العلم على المنازل"، وختمت بالقول: "وتناشد وزارة الداخلية الجميع الي ضرورة الالتزام بما جاء من تعليمات بالاجتماع التنسيقي بين وزارة الداخلية ومشرفي الحسينيات، والتعاون مع رجال الأمن حفاظاً على سلامة الجميع".

ونص بيان سابق للوزارة على ضرورة الالتزام بـ"عدم رفع أي راية أو لوحات قماشية أو أعلام غير علم دولة الكويت ويسمح بوضع راية واحدة فقط من غير أية شعارات على الحسينية وعدم الخروج بمسيرات".

ضرورة الالتزام بما جاء من تعليمات بالاجتماع التنسيقي بين وزارة الداخلية ومشرفي الحسينيات



وضع راية أو علم خارجي واحد فقط على الحسينيات ومن غير شعارات



• يمنع وضع الراية أو العلم على المنازل



توضح الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بشأن العلم أو الراية الذي تم التطرق اليه… pic.twitter.com/Cj6Uc7oZDJ — وزارة الداخلية (@Moi_kuw) July 7, 2024

وأردفت الوزارة في بيانها الأول بأنها ستقوم بإزالة "أي خيام أو أكشاك يتم وضعها خارج سور الحسينيات" وأكدت أنها "سوف تقوم بتطبيق القانون بكل حزم مع كل من لن يلتزم بالقوانين المنظمة".

على أصحاب الحسينيات الإلتزام بالقوانين المنظمة وتعليمات رجال الأمن حفاظاً على سلامة الجميع



•الإلتزام بعدم رفع أي راية أو لوحات قماشية أو أعلام غير علم دولة الكويت ويسمح بوضع راية واحدة فقط من غير أية شعارات على الحسينية وعدم الخروج بمسيرات



•سيتم ازالة أي خيام أو أكشاك يتم… pic.twitter.com/xUdIEfdGHk — وزارة الداخلية (@Moi_kuw) July 5, 2024

وشددت الداخلية الكويتية على أن "رجال الأمن متواجدون في نطاق الحسينيات لتنظيم حركة السير وحفظ الأمن لذا يمنع قيام المتطوعين بالمشاركة بأي نشاط تنظيمي خارج سور الحسينية (كالمشاركة بتوجيه سير المركبات او تنظيم عمليات جلوس الزائرين في الساحات الخارجية)".

المصدر: RT