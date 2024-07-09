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    تاريخ النشر: 09.07.2024 | 20:53 GMT

    نصر الله: المقاومة في لبنان ماضية بما بدأته في 8 أكتوبر حتى تصل لهدفها ولا يمكن أن نتراجع عن موقفنا

    أكد أمين عام "حزب الله" حسن نصر الله أن "المقاومة في لبنان ماضية في ما بدأته في 8 أكتوبر حتى تصل إلى الهدف الذي يُتطلع إليه في جميع جبهات الإسناد"، وهو "وقف العدوان على غزة".

    نصر الله: المقاومة في لبنان ماضية بما بدأته في 8 أكتوبر حتى تصل لهدفها ولا يمكن أن نتراجع عن موقفنا
    AFP

    وفي كلمة له، قال حسن نصرالله في المجلس العاشورائي المركزي في مجمع "سيّد الشهداء" بالضاحية الجنوبية لبيروت: "جبهات الإسناد في لبنان واليمن والعراق والإسناد السياسي مثل سورية وإيران هي صورة مُفرحة يقابلها صورة محزنة من مواقف العالم العربي والإسلامي تجاه غزة".

    وأضاف نصر الله: "منذ أسابيع لم تدخل المساعدات إلى غزة وتعاني خطر انتشار المجاعة والأوبئة والأمراض فهل يجوز أن يستمر هذا الواقع في غزة؟"

    وأردف: "جيش الاحتلال هو أكثر جيش بلا أخلاق وبدأت تظهر حقيقته"، متابعا: "كل مسلم عاقل سيُسأل عن غزة، وهل العالم العربي والإسلامي فعلا لا يستطيع فعل شيء لنصرة غزة؟"

    وأكمل أمين عام "حزب الله": "نحن نعتقد أننا نؤدي واجبنا، وفي كل يوم نزفُّ الشهداء ونفخر بهم، وخيرة إخواننا يرتقون شهداء وقادتنا شهداء..عندما يرتقي منا الشهداء أو تُدمّر بيوتنا أو نهدد بالحرب نحن لا نخاف ولا نتخلى عن مسؤوليتنا".

    وأكد حسن نصر الله أن "المقاومة في لبنان ماضية في ما بدأته في 8 أكتوبر (بدء تبادل إطلاق النار مع إسرائيل "دعما لغزة ولخلق جبهة مساندة لها") حتى نصل إلى الهدف الذي نتطلع إليه في جميع جبهات الإسناد، ولا يمكن أن نتراجع عن موقفنا وقتالنا في هذه المعركة".
    وتساءل نصر الله: "أين تُنفق أموال المسلمين اليوم ومليونا مسلم في غزة يموتون جوعا وتكدس الدبابات والطائرات والامكانات الضخمة لأجل من؟"

    المصدر: RT

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