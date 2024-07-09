ونقلت "القاهرة الإخبارية" عن مصدر رفيع المستوى قوله: "مصر أكدت مواقفها الثابتة حول ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية".

وأضاف المصدر: "الوفد الأمني المصري يتوجه غدا للدوحة في مهمة لتقريب وجهات النظر بين "حماس" وإسرائيل للوصول إلى اتفاق الهدنة في أقرب وقت"، مؤكدا أن "هناك اتفاقا حول الكثير من النقاط، واستئناف المفاوضات غدا بالدوحة والقاهرة بعد غد".

وأشار المصدر لـ"القاهرة الإخبارية" إلى "استمرار مفاوضات الهدنة بالقاهرة وسط نشاط مكثف للوفد الأمني المصري لتقريب وجهات النظر بين كافة الأطراف".

جدير بالذكر أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي استقبل اليوم الثلاثاء، رئيس وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (CIA) وليام بيرنز والوفد المرافق له، بحضور اللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة في مصر، حيث تناول اللقاء تطورات الأوضاع الإقليمية، كما تمت مناقشة آخر مستجدات الجهود المشتركة للتوصل إلى اتفاق للتهدئة ووقف إطلاق النار بقطاع غزة.

هذا وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن وفدا إسرائيليا رفيع المستوى بقيادة رئيس "الشاباك" رونين بار، وصل إلى القاهرة يوم الاثنين.

وأوضح باراك رافيد مراسل موقع "واللا" أنه سيعقد اجتماع ثلاثي اليوم الثلاثاء في القاهرة بين كبار المسؤولين الإسرائيليين والمصريين ومبعوث بايدن إلى الشرق الأوسط باراك ماكغورك ورئيس وكالة المخابرات المركزية وليام بيرنز.

وبحسب تقرير رافيد، فإن الطرفين سيناقشان صفقة الرهائن بالإضافة إلى ترتيبات إعادة فتح معبر رفح والترتيبات الأمنية التي ستمنع تهريب الأسلحة إلى حماس من مصر، بحسب أربعة مصادر إسرائيلية وأمريكية.

فيما ذكرت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، أن مسؤولين إسرائيليين وأمريكيين كبارا قالوا إنه على الرغم من عدم ذكر هذه القضية في نص اقتراح صفقة الرهائن ووقف إطلاق النار، إلا أنهم يريدون إيجاد حل لها من خلال التعاون بين الولايات المتحدة ومصر وإسرائيل بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية.

وحسب "معاريف"، فإنه بعد المحادثات في القاهرة، من المتوقع أن يصل ماكغاراك إلى إسرائيل غدا ويلتقي برئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت.

وسيواصل بيرنز توجهه إلى قطر لحضور اجتماع رباعي سيعقد يوم الأربعاء في الدوحة بشأن صفقة الرهائن.

وسيجري بيرنز في اللقاء محادثات مع رئيس وزراء قطر محمد بن عبد الرحمن آل ثاني ورئيس المخابرات المصرية عباس كمال ورئيس الموساد دافيد برنياع.

وذكر موقع "واينت" أن رئيس الموساد قال للوسطاء إنه من أجل المضي قدما في الصفقة، يجب على "حماس" الموافقة على الخطوط العريضة التي أحيلت إليهم - واعتمدها مجلس الأمن والرئيس الأمريكي جو بايدن - وعدم إجراء أي تغييرات عليها.

وتستضيف القاهرة مشاورات هذا الأسبوع بشأن النقاط العالقة بشأن وقف إطلاق النار في القطاع.

ونقلت وكالة "أسوشيتد برس" عن مسؤول في "حماس" يوم السبت، أن الحركة لا تزال تريد "ضمانات مكتوبة" من الوسطاء بأن إسرائيل سوف تواصل التفاوض على اتفاق وقف إطلاق نار دائم بمجرد دخول المرحلة الأولى حيز التنفيذ، في حين يصر نتنياهو، على عدم إنهاء الحرب حتى تحقق إسرائيل أهدافها المتمثلة في تدمير قدرات "حماس" العسكرية وقدرتها على الحكم، وإعادة جميع الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في غزة.

المصدر: RT