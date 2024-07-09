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    تاريخ النشر: 09.07.2024 | 12:29 GMT

    العثور على مقبرة جماعية على الحدود بين ليبيا وتونس

    أعلن المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة فولكر تورك أن مكتبه يتابع تقارير حول اكتشاف مقبرة جماعية في الصحراء على الحدود الليبية التونسية.

    العثور على مقبرة جماعية على الحدود بين ليبيا وتونس

    وندد تورك في كلمة له أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف اليوم الثلاثاء بـ"التطورات المتعاقبة والمثيرة للقلق في ليبيا".

    ودعا السلطات الليبية إلى "الرد السريع على استفساراتنا والتحقيق الكامل في هذه الجرائم" وفقا لوكالة "رويترز".

    واستنكر المفوض السامي لحقوق الإنسان "الانتهاكات الواسعة النطاق ضد المهاجرين واللاجئين" مشددا على "حق ذوي الضحايا في معرفة الحقيقة".

    من جهتها أفادت منظمة الهجرة الدولية بأنه في مارس الماضي تم اكتشاف جثث ما لا يقل عن 65 مهاجرا في مقبرة جماعية جنوب غربي ليبيا.

    المصدر: RT

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