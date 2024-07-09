إقرأ المزيد ليبيا تعيد 7100 مهاجر قسرا وتسجل 282 حالة وفاة في البحر المتوسط

وندد تورك في كلمة له أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف اليوم الثلاثاء بـ"التطورات المتعاقبة والمثيرة للقلق في ليبيا".

ودعا السلطات الليبية إلى "الرد السريع على استفساراتنا والتحقيق الكامل في هذه الجرائم" وفقا لوكالة "رويترز".

واستنكر المفوض السامي لحقوق الإنسان "الانتهاكات الواسعة النطاق ضد المهاجرين واللاجئين" مشددا على "حق ذوي الضحايا في معرفة الحقيقة".

من جهتها أفادت منظمة الهجرة الدولية بأنه في مارس الماضي تم اكتشاف جثث ما لا يقل عن 65 مهاجرا في مقبرة جماعية جنوب غربي ليبيا.

المصدر: RT