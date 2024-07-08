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    تاريخ النشر: 08.07.2024 | 15:00 GMT

    فيديو مسرب من حزب مصري يثير الضجة .. وتحقيقات عاجلة لكشف الحقيقة

    أصدررئيس حزب الوفد المصري عبد السند يمامة بيانا حول فيديو صفقة الآثار المسرب من قاعة الهيئة العليا.

    فيديو مسرب من حزب مصري يثير الضجة .. وتحقيقات عاجلة لكشف الحقيقة

    وقال يمامة في بيانه: "من واقع مسؤوليتي وكعهدي معكم، أود أن أوضح أن أبناء حزب الوفد جميعا هم أفضل من أنجبت مصر المحروسة".

    واستكمل يمامة: "لكن التطاول على الحزب العريق في مواقع التواصل الاجتماعي وبعض القنوات المغرضة، وأمام الاشتباه في جريمة كانت تتم أو لم تتم داخل أروقة حزبنا العريق، أكلف لجنة التنظيم المركزية بكامل أعضائها وكذلك الشؤون القانونية بكامل أعضائها فورا بفتح تحقيق عاجل في شأن الفيديو المسرب والتحقيق مع كل من نسب إليه أو اتصل بهذا الفيديو".

    وكشفت مصادر في حزب الوفد عن سر اشتعال أزمة في بيت الأمة منذ أمس الأحد، لافتة إلى أن هناك عضوا في الحزب نشر فيديوهات تخص أشخاص داخل الحزب وأن هذا العضو تم فصله أكثر من مرة.

    وأشارت المصادر الى أن هذا العضو نشر فيديوهات لأشخاص وهم يتفقون على صفقة آثار داخل الحزب وقام بتصويرهم وهم داخل الحزب.

    واستكملت المصادر: بعد نشر الفيديوهات قال العضو إنه كان مخطوفا وأجبر على أن يقول إن الواقعة داخل الحزب وأكد أن تليفونه سرق منه.

    ولفتت المصادر إلى أن الهيئة العليا دعت لاجتماع عاجل غدا لفصل الأعضاء المخالفين واتخاذ إجراءات عاجلة.

    المصدر: فيتو

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