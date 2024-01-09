مصر.. أول رد من حزب الوفد على واقعة النائبة المثيرة للجدل

علق عضو الهيئة العليا لحزب الوفد في مصر عباس حزين، على واقعة النائبة نشوى رائف، وضبطها تغش خلال امتحانات الفرقة الثالثة انتساب عام بكلية الحقوق، وضربها بعض أعضاء هيئة التدريس.

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وأضاف حزين، فى تصريحات لموقع "الشروق"، أن الحزب سيعقد اجتماعا غدا لأعضاء المكتب التنفيذي وبعد انتهاء الاجتماع سوف نبحث الموضوع واتخاذ قرار بشأنها، معلقا: "أساءت لنفسها، ولحزب الوفد، وارتكبت خطأ قاتلا".

وأوضح أن أي عضو ينتمي لحزب الوفد يرتكب خطأ يحال إلى لجنة النظام ولكن عندما يكون عضو مجلس نواب أو عضو هيئة عليا للحزب يحال إلى لجنة خماسية تشكل من 5 أعضاء هيئة عليا من قبل رئيس الحزب تقوم بإجراء التحقيق معها.

وذكر عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، أنه من الوارد أن يكون القرار بتجميد العضوية أو الفصل، مردفا: "للأسف بعض أعضاء البرلمان يسيئون استغلال الحصانة فى غير موضعها ويستفيدون منها خارج المجلس أكثر من داخله ويجب أن تكون الحصانة داخل المجلس فقط حتى لا يتم استخدامها".

وذكر حزين، أن نائبة حزب الوفد ضبطت متلبسة فى واقعة الغش، حسب بيان الجامعة، واتخذت الجامعة قرارا بحرمانها من دخول الامتحان فى باقى المواد، مشددا على أن نواب حزب الوفد قدوة يحتذى بهم.

وقالت الجامعة في بيان لها، إنه أثناء تأدية طلاب الفرقة الثالثة بكلية الحقوق بجامعة جنوب الوادي في قنا لامتحان مقرر "القضاء الإداري"، وأثناء مرور إحدى معاوني أعضاء هيئة التدريس باللجنة "مدرس مساعد"، سمعت صوتا يصدر من إحدى الطالبات اللاتي يؤدين الامتحان، وعند الاقتراب منها وجدتها تضع سماعة أذن لاسلكية متصلة بجهاز.

وأضاف البيان أن المدرس المساعد طلبت منها إخراج السماعة، فرفضت الطالبة تسليم السماعة وتعدت عليها بالضرب، وتبين أن الطالبة عضو مجلس نواب حاليا، وكان ذلك على مرأى ومسمع بقية الطلاب الذين يؤدون الامتحان.

وعند تدخل مراقبة الدور لكي تخلص زميلتها من الضرب، تعدت الطالبة أيضا على المراقبة، ثم خرجت من اللجنة وأكملت عملية التعدي.

على إثر ذلك، جرى تحرير محضر إثبات حالة وتم رفعه إلى أحمد عكاوي رئيس الجامعة، الذي قرر إحالة الطالبة إلى الشؤون القانونية بالجامعة للتحقيق معها، وحرمانها من دخول امتحان بقية المقررات، وذلك طبقا لنص المادة 125 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972.

المصدر: الشروق