وقال الحوثي في كلمة له بمناسبة العام الهجري الجديد عن الخطة السعودية لنقل البنوك من صنعاء أمس الأحد: "على السعودي أن يدرك جيدا أنه لا يمكن أبدا أن نسكت على مثل تلك الخطوات الرعناء الحمقاء الغبية"، على حد قوله.

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وأضاف: "عليهم أن يكفوا عن هذا المسار الخاطئ وإلأ سنقابل كل شيء بمثله: مطار الرياض بمطار صنعاء، البنوك بالبنوك، وهكذا الموانئ بالميناء".

وأردف الحوثي موجها حديثه للرياض: "ليست المسألة أننا سنسمح لكم بالقضاء على هذا الشعب وإيصاله إلى مستوى الانهيار التام لكي لا تحصل مشكلة. فلتحصل ألف ألف مشكلة... ولتصل الأمور إلى أي مستوى كان"، على حد قوله.

#على_السعودي_أن_يدرك أنه لا يمكن السكوت على خطواته الرعناء الغبية وأن يكف عن مساره الخاطئ.. سنقابل كل شيء بمثله البنوك بالبنوك ومطار الرياض بمطار صنعاء والموانئ بالميناء..

(يعرف الكل أبو جبريل إذا حذّر)#هنا_القائد_حذر_السعودي

👇 pic.twitter.com/H86eggUwYA — محمد علي الحوثي (@Moh_Alhouthi) July 7, 2024

1934م

حينما دخل الجيش السعودي صعده وحاصر صنعاء وقع حاكم صنعاء معاهدة حماية مع بريطانيا والغرب.



2017م

حين دخل الجيش السعودي صعده وحاصر الحديدة وصنعاء قام الحوثي باللطم وتدخل المبعوث الاممي وبريطانيا وامريكا ووقعوا اتفاقية.



واضح من هو العميل الذي يحميه الغرب. 👍🏻 — كولومبوس 🐪 (@Columbuos) July 7, 2024

ميليشيات الحوثي تردد الصرخة وترفع شعار :

الموت لأمريكا .

وتستخدم القطيع في السوشال ميديا

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ولكن المعلومة التي لا يعلمها البعض ، أن محمد علي الحوثي و "جبريل" ابن عبدالملك الحوثي يحملان الجنسية الأمريكية .

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جبريل واخوانه يكملون دراستهم في الخارج والشعب بلا زلط 🤷🏻‍♂️🌷 pic.twitter.com/uZYOCKyoYd — حسين الغاوي (@halgawi) July 7, 2024

الحوثي يهدد السعودية ، الحوثي يقاتل ويحاول ان يكون حواره مع المملكة ليقايضها من أجل ان يوقع على اتفاق السلام مع الحكومة اليمنية الشرعية ، السعودية تصر ان تكون وسيط وليس طرف في النزاع ، الحوثيين يرفضون التوقيع على خارطة الطريق للسلام في اليمن ، ويصرخون صرخة المستغيث من السقوط في… pic.twitter.com/HzFDp9cu8W — د / صالح الحربي 🇸🇦 (@D_S_ALHARBI) July 7, 2024

إلى الأفاك الأثيم مطية الفرس #عبدالملك_الحوثي، بعد أن تطاول بالكلام على #السعودية_العظمى:



السعوديون إذا غضبوا أوجعوا 👌🏻🇸🇦

ضربات جنودنا البواسل؛ قاسية، مؤلمة، موجعة 👌🏻🫡 pic.twitter.com/KxhAwR6ti0 — سلطان النفيعي (@sultanalnefaie) July 7, 2024

المصدر: وكالات