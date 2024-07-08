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    أخبار العالم العربي
    تاريخ النشر: 08.07.2024 | 13:33 GMT

    الحوثي يثير غضب السعوديين (فيديو)

    أثارت تصريحات زعيم جماعة الحوثيين في اليمن عبد الملك الحوثي بخصوص استهداف المطارات والبنوك والموانئ السعودية غضبا واسعا في مواقع التواصل الاجتماعي بالمملكة.

    الحوثي يثير غضب السعوديين (فيديو)

    وقال الحوثي في كلمة له بمناسبة العام الهجري الجديد عن الخطة السعودية لنقل البنوك من صنعاء أمس الأحد: "على السعودي أن يدرك جيدا أنه لا يمكن أبدا أن نسكت على مثل تلك الخطوات الرعناء الحمقاء الغبية"، على حد قوله.

    وأضاف: "عليهم أن يكفوا عن هذا المسار الخاطئ وإلأ سنقابل كل شيء بمثله: مطار الرياض بمطار صنعاء، البنوك بالبنوك، وهكذا الموانئ بالميناء".

    وأردف الحوثي موجها حديثه للرياض: "ليست المسألة أننا سنسمح لكم بالقضاء على هذا الشعب وإيصاله إلى مستوى الانهيار التام لكي لا تحصل مشكلة. فلتحصل ألف ألف مشكلة... ولتصل الأمور إلى أي مستوى كان"، على حد قوله.

    المصدر: وكالات

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