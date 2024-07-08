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    تاريخ النشر: 08.07.2024 | 06:55 GMT

    الجيش الإسرائيلي يشن حملة اعتقالات في عدة مناطق بالضفة الغربية (فيديو)

    اقتحمت قوات الجيش الإسرائيلي عدة مناطق في الضفة الغربية واعتقلت عددا من الشبان الفلسطينيين فجر اليوم الاثنين.

    الجيش الإسرائيلي يشن حملة اعتقالات في عدة مناطق بالضفة الغربية (فيديو)
    Globallookpress

    واعتقلت القوات الإسرائيلية ستة مواطنين من محافظة الخليل جنوبي الضفة الغربية ونصبت القوات الإسرائيلية عدة حواجز عسكرية على مداخل الخليل وبلداتها وقراها ومخيماتها وأغلقت عددا من الطرق الرئيسية والفرعية بالبوابات الحديدية والمكعبات الأسمنتية والسواتر الترابية.

    واعتقل الجيش الإسرائيلي مواطنين من بلدتي بيت ريما شمال غربي رام الله، وبيت عور غربا بعد أن داهم منزليهما.

    وأفادت مصادر أمنية بإصابة شاب برصاص الجيش الإسرائيلي واعتقال خمسة آخرين من منطقة البالوع في مدينة البيرة وسط الضفة.

    وقالت مصادر أمنية لوكالة "وفا" إن الشاب "أصيب بالرصاص الحي في القدم فيما اعتقل 5 آخرون من منطقة البالوع بالمدينة".

    كما اعتقل الجيش الإسرائيلي ستة شبان من قرية فقوعة شمال شرقي مدينة جنين بعد مداهمة منازل ذويهم وتفتيشها.

    واعتقل الجيش الإسرائيلي مواطنين من بلدة نحالين غربي مدينة بيت لحم بعد مداهمة منزليهما.

    واعتقلت القوات الإسرائيلية ثلاثة شبان من مدينة قلقيلية بعد مداهمة منازلهم وتفتيشها.

    الجيش الإسرائيلي يشن حملة اعتقالات في عدة مناطق بالضفة الغربية (فيديو)
    اقتحام الجيش الإسرائيلي لمدينة قلقيلية

    يشار إلى أن حصيلة الاعتقالات بعد السابع من أكتوبر الماضي في الضفة الغربية بلغت أكثر من 9400 شخصا وهذه الحصيلة تشمل من جرى اعتقالهم من المنازل وعبر الحواجز العسكرية ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط ومن احتجزوا كرهائن، وفق نادي الأسير الفلسطيني.

    المصدر: RT

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