نادي الأسير الفلسطيني: الجيش الإسرائيلي شن حملة اعتقالات بالضفة طالت 20 فلسطينيا على الأقل (فيديو)

أعلن نادي الأسير الفلسطيني شن الجيش الإسرائيلي حملة اعتقالات بالضفة الغربية طالت 20 فلسطينيا على الأقل بينهم معتقلون سابقون، أعاد اعتقالهم بعد فترة وجيزة من الإفراج عنهم.

وأوضح نادي الأسير أن عمليات الاعتقال تركزت في محافظتي الخليل وجنين فيما توزعت بقية الاعتقالات على محافظتي بيت لحم وقلقيلية رافقها اعتداءات وتهديدات بحق المعتقلين وعائلاتهم وتخريب وتدمير منازل المواطنين".

وقالت مصادر أمنية لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا": "اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأربعاء 11 مواطنا من محافظة الخليل واقتادتهم عقب تفتيش منازلهم والعبث بمحتوياتها إلى جهة غير معلومة".

واقتحمت القوات الإسرائيلية مقهى ببلدة الظاهرية في الخليل وعاثت بمحتوياته خرابا ونصبت عدة حواجز عسكرية على مداخل المدينة وبلداتها وقراها ومخيماتها وأغلقت عددا من الطرق الرئيسية والفرعية بالبوابات الحديدية والمكعبات الإسمنتية والسواتر الترابية.

واعتقلت القوات الإسرائيلي فجر اليوم ستة شبان من مدينة جنين حيث أفادت مصادر أمنية بأن "قوات الاحتلال اقتحمت مدينة جنين وداهمت عدة منازل وفتشتها وعبثت بمحتوياتها واعتقلت ستة شبان ما أدى إلى اندلاع مواجهات خاصة في محيط دوار سينما جنين والبلدة القديمة وحي المراح والحي الشرقي".

وأضافت المصادر ذاتها أن "تلك القوات أحرقت بسطة تجارية تعود للمواطن أبو الوفا".

كما اعتقلت القوات الاسرائيلية مواطنا وداهمت عددا من المنازل في مدينة بيت لحم.

وهدمت السلطات الإسرائيلية، أربعة منازل شرق مدينة أريحا بعد أن اقتحمت المدينة من مدخلها الشرقي.

واقتحمت القوات الإسرائيلية مدينة قلقيلية واعتقلت مواطنة وقالت مصادر محلية إن "قوات الاحتلال اقتحمت المدينة ونفذت عمليات دهم وتفتيش طالت العديد من منازل المواطنين، حيث تم اعتقال مواطنة وهي والدة "مطارد" من قبل الاحتلال بعد اقتحام منزلها في حي جعيدي بالمدينة".

يشار إلى أن حصيلة الاعتقالات بعد السابع من أكتوبر الماضي في الضفة الغربية بلغت أكثر من 9400 شخصا وهذه الحصيلة تشمل من جرى اعتقالهم من المنازل وعبر الحواجز العسكرية ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط ومن احتجزوا كرهائن.

المصدر: RT