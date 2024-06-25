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إصابة طفلين واعتقال 8 فلسطينيين خلال اقتحام الجيش الإسرائيلي مخيم بلاطة شرقي نابلس (فيديو)

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إصابة طفلين واعتقال 8 فلسطينيين خلال اقتحام الجيش الإسرائيلي مخيم بلاطة شرقي نابلس (فيديو)
Globallookpress
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أصيب طفلان فلسطينيان خلال اقتحام الجيش الإسرائيلي فجر اليوم الثلاثاء مخيم بلاطة شرق مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية واعتقاله 8 فلسطينيين.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، باقتحام الجيش الإسرائيلي فجر اليوم، مخيم بلاطة وسط إطلاق نار كثيف وانتشار واسع في محيطه، ومحاصرته عددا من الأحياء، ومداهمة عدة منازل وتخريب محتوياتها، الأمر الذي أدى لاندلاع مواجهات مع مجموعات من الشبان، أصيب خلالها طفلين بشظايا رصاص في الرأس واليد".

واحتجز الجيش الإسرائيلي مركبة إسعاف تابعة لجمعية "الهلال الأحمر" وصادر مفاتيحها ومعدات الاتصال، فيما اعتقلت القوات الإسرائيلية سبعة مواطنين".

واقتحم الجيش الإسرائيلي، منطقة المعاجين غربي مدينة نابلس وداهم عدة منازل وفتشها، كما اقتحم منطقة المخفية وشارع تل واعتقل شابا".

إصابة طفلين واعتقال 8 فلسطينيين خلال اقتحام الجيش الإسرائيلي مخيم بلاطة شرقي نابلس (فيديو)مخيم بلاطة

وفي وقت لاحق، تحدثت مصادر بجمعية "الهلال الأحمر" الفلسطيني عن "إصابة طفلين بشظايا رصاص الاحتلال"، ووصفت إصابتهما بـ"الطفيفة"، مشيرة إلى "عرقلة قوات الاحتلال عمل طواقمها".

المصدر: RT

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