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    أخبار العالم العربي
    تاريخ النشر: 07.07.2024 | 18:40 GMT

    الخطوط الجوية العراقية تحدد الـ16 من شهر يوليو موعدا لاستئناف رحلاتها بين بغداد وموسكو

    حددت الخطوط الجوية العراقية اليوم الأحد يوم الـ16 من شهر يوليو الجاري موعدا لاستئناف رحلاتها الجوية بين بغداد وموسكو.

    الخطوط الجوية العراقية تحدد الـ16 من شهر يوليو موعدا لاستئناف رحلاتها بين بغداد وموسكو
    facebook / الخطوط الجوية العراقية Iraqi Airways

    وكشف مدير عام الخطوط الجوية العراقية مناف عبد المنعم عن موعد استئناف الرحلات المباشرة بين العراق وروسيا بعد توقفها مؤخرا، حيث سيتم تنفيذ أول رحلة مباشرة بتاريخ الـ 16 من الشهر الجاري.

    وتابع عبد المنعم أن إعادة تشغيل خط الطيران المباشر بين بغداد وموسكو جاء انسجاما مع توجيهات وزير النقل العراقي رزاق محيبس السعداوي، باعتباره أحد خطوط النقل الحيوية التي تخدم الجالية العراقية المتواجدة على الأراضي الروسية.

    وأضاف أنه تم تحديد عدد الرحلات بواقع رحلتين أسبوعيا يومي السبت والثلاثاء كمرحلة أولى مع إتاحة فرصة تخصيص رحلات إضافية بعد دراسة حجم الطلب على القطاع المذكور.

    المصدر: RT

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