وقال السيسي في تصريحات له اليوم الأحد: "حريصون على التنسيق والتعاون مع كافة الشركاء الإقليميين والدوليين لحل الأزمة السودانية".

إقرأ المزيد ميخائيل بوغدانوف وحسين عوض يبحثان حل الأزمة في السودان

مضيفا: "سنبذل أقصى الجهد سواء ثنائياً أو إقليميا ودوليا لمواجهة تداعيات الأزمة عبر تقديم كافة أوجه الدعم بما يعكس خصوصية العلاقات المصرية السودانية".

وتابع: "مستمرون في إرسال عدد كبير من شحنات المساعدات الإنسانية للأشقاء في السودان فضلا عن استضافة ملايين الأشقاء السودانيين بمصر"، مشددا "على ضرورة أن يتضمن الانتقال للمسار السياسي للأزمة مشاركة كافة الأطراف وفقا للمصلحة الوطنية السودانية دون غيرها".

وكانت الاشتباكات قد اندلعت في 15 أبريل من العام الماضي، بين قوات الرد السريع والجيش في مروي والخرطوم، وسرعان ما انتشرت لتطال أجزاء أخرى من السودان.

ونتيجة للصراع، قتل آلاف الأشخاص وجرح عشرات الآلاف، وعقدت الأطراف المتحاربة سلسلة مشاورات في جدة عام 2023، فيما تم الإعلان مرارا وتكرارا عن وقف لإطلاق النار بين الجيش والقوات الخاصة، إلا أنه لم يتم تنفيذ أي من الاتفاقات التي تم التوصل إليها بالكامل.

المصدر: RT