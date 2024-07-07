كما تم انتشال جثامين 3 أشخاص وعدد من الجرحى، فيما يتواصل البحث عن مفقودين تحت الأنقاض جراء استهداف الجيش الإسرائيلي منزلا لعائلة أبو حصيرة في منطقة الميناء غرب مدينة غزة.

إقرأ المزيد لابيد يؤكد عدم قدرة الجيش الإسرائيلي على خوض الحروب الطويلة ويكشف نقطة ضعفه

وأصيب 4 أشخاص جراء قصف استهدف منزلا لعائلة راضي في المخيم الجديد شمال مخيم النصيرات وسط قطاع غزة. واستهدفت طائرات إسرائيلية مبنى بريد وداخلية خان يونس جنوب القطاع.

وتم انتشال 3 قتلى من معبر كرم أبو سالم جنوب قطاع غزة مكبلين الأيادي، تم استهدافهم بعد الإفراج عنهم مباشرة.

ومازالت الكوادر الطبية عاجزة عن الوصول إلى الكثير من مناطق مدينة رفح لانتشال جثامين القتلى، وسط تواصل القصف الإسرائيلي.

من جهته، قال الجيش الإسرائيلي في بيان له: "استهدفنا مبنى بلدية خان يونس الذي تستخدمه حماس لأنشطتها العسكرية. وقد عثرنا في المبنى على فتحة نفق عملياتية مرتبطة بمسار نفق".

المصدر: RT