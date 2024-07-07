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    تاريخ النشر: 07.07.2024 | 04:42 GMT

    موجة حر شديد تضرب 3 دول عربية

    تشهد عدة أجزاء من شبه الجزيرة العربية موجة حر شديد من المحتمل أن تصل معها درجات الحرارة إلى 50 درجة مئوية في عدد من الدول.

    موجة حر شديد تضرب 3 دول عربية

    وأشارت منصة "طقس العرب" بالسعودية إلى أنه من المتوقع أن يشتد المُرتفع الجوي في طبقات الجو العالية على المنطقة تدريجيا مع نهاية هذا الأسبوع، بالتزامن مع تعمق للمنخفض السطحي الحراري شرق شبه الجزيرة العربية، والذي سيؤدي إلى ارتفاع درجات الحرارة.

    وتوقع "طقس العرب" أن ترتفع درجات الحرارة بشكل ملموس مع نهاية هذا الأسبوع في العراق والكويت والسعودية وقطر والبحرين والإمارات، مع درجات حرارة أربعينية في غالبية المناطق، كما أنه من المنتظر أن تسجل 50 مئوي في أنحاء عدة من العراق والكويت وشرق المملكة السعودية.

    ونبه من هذا الارتفاع المرتقب، داعيا لعدم التعرض لأشعة الشمس طيلة ساعات النهار والإكثار من شرب السوائل الباردة والمُرطبات على مدار اليوم وحتى في ساعات الليل.

    المصدر: "طقس العرب"

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