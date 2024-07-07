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    تاريخ النشر: 07.07.2024 | 00:16 GMT

    وزير الخارجية البريطاني الجديد يزور ألمانيا في أول رحلة خارجية له ويلتقي بيربوك

    توجه وزير خارجية بريطانيا المعين حديثا ديفيد لامي إلى ألمانيا يوم السبت، في أول زيارة له للخارج غداة تحقيق حزب العمال انتصارا ساحقا في الانتخابات العامة البريطانية.

    وزير الخارجية البريطاني الجديد يزور ألمانيا في أول رحلة خارجية له ويلتقي بيربوك
    AFP

    وأجرى لامي البالغ 51 عاما من العمر محادثات مع نظيرته الألمانية أنالينا بيربوك التي أكدت أن "بريطانيا جزء لا يتجزأ من أوروبا". 

    وأضافت أن ألمانيا "تعمل مع الحكومة البريطانية الجديدة لمعرفة كيف يمكن لبريطانيا أن تقترب أكثر من الاتحاد الأوروبي"، حسبما كتبت وزارة الخارجية الألمانية على منصة "إكس". 

    من جهته، نشر لامي الذي خلف ديفيد كامرون في وزارة الخارجية صورا لاجتماعه ببيربوك.

    وكتب على منصة "إكس": "حان وقت إعادة ضبط علاقتنا مع أصدقائنا وحلفائنا الأوروبيين. لهذا السبب أنا في ألمانيا، في زيارتي الأولى بصفتي وزيرا للخارجية". 

    وناقش الوزيران قضايا تراوح بين تعزيز دعم حلف شمال الأطلسي (الناتو) لنظام كييف والوضع في الشرق الأوسط والتغير المناخي. 

    وكتب لامي: "سنعمل أنا وبيربوك معا على معالجة التهديدات المشتركة ودعم أوكرانيا"، على حد زعمه.

    وأضاف أيضا أنهما خصصا وقتا لكرة القدم، مع إرفاق المنشور بصورة لهما وهما يشاهدان بريطانيا تخوض مباراة ربع نهائي كأس أوروبا السبت ضد سويسرا على جهاز كمبيوتر محمول.

    المصدر: RT

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