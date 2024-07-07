وأجرى لامي البالغ 51 عاما من العمر محادثات مع نظيرته الألمانية أنالينا بيربوك التي أكدت أن "بريطانيا جزء لا يتجزأ من أوروبا".

وأضافت أن ألمانيا "تعمل مع الحكومة البريطانية الجديدة لمعرفة كيف يمكن لبريطانيا أن تقترب أكثر من الاتحاد الأوروبي"، حسبما كتبت وزارة الخارجية الألمانية على منصة "إكس".

من جهته، نشر لامي الذي خلف ديفيد كامرون في وزارة الخارجية صورا لاجتماعه ببيربوك.

وكتب على منصة "إكس": "حان وقت إعادة ضبط علاقتنا مع أصدقائنا وحلفائنا الأوروبيين. لهذا السبب أنا في ألمانيا، في زيارتي الأولى بصفتي وزيرا للخارجية".

وناقش الوزيران قضايا تراوح بين تعزيز دعم حلف شمال الأطلسي (الناتو) لنظام كييف والوضع في الشرق الأوسط والتغير المناخي.

وكتب لامي: "سنعمل أنا وبيربوك معا على معالجة التهديدات المشتركة ودعم أوكرانيا"، على حد زعمه.

وأضاف أيضا أنهما خصصا وقتا لكرة القدم، مع إرفاق المنشور بصورة لهما وهما يشاهدان بريطانيا تخوض مباراة ربع نهائي كأس أوروبا السبت ضد سويسرا على جهاز كمبيوتر محمول.

It's time to reset our relationship with our European friends and allies. That's why I'm in Germany, on my first visit as Foreign Secretary.



Together @ABaerbock and I will address shared threats and support Ukraine.



Still made time for the football - come on England! pic.twitter.com/qlGXbO5R0f — David Lammy (@DavidLammy) July 6, 2024

المصدر: RT