السعودية.. حريق كبير في منطقة القصيم.. (فيديوهات)
أفادت وسائل إعلام سعودية باندلاع حريق في وادي الرمة بين الرس والقرين بمنطقة القصيم، فيما باشر الدفاع المدني الموقع.
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وأشارت صحيفة "عكاظ" إلى أن "حريقا اندلع في وادي الرمة بين الرس والقرين بمنطقة القصيم".
وقال الدفاع المدني السعودي في بيان له: "الدفاع المدني بالرس يباشر حريقا في أشجار بمجرى واد، وما زالت عمليات الإخماد مستمرة، ولا إصابات".
وتداول نشطاء على منصة "إكس" مقاطع فيديو عدة تظهر الحريق وانتشاره.
🎥#فيديو| حريق في وادي الرمة بين الرس والقرين بمنطقة #القصيم، و #الدفاع_المدني بالرس يعلن مباشرته الموقع، ولازالت عمليات الإخماد مستمرة، ولا وجود لإصابات.#متداول #عكاظ pic.twitter.com/L8qxBKNMJy— عكاظ (@OKAZ_online) July 6, 2024
حريق وادي الرمة طريق #الرس القرين بـ #القصيم (منطقة غير مأهولة بالسكان)— ᷂أسامة ᷂الفلاح (@aboferas__) July 6, 2024
🔥 🔥 pic.twitter.com/IMrjcr2PF6
وادي الرمه بين #الرس و #القرين 🔥🔥 pic.twitter.com/f6QXpC9GSj— فواز الحربي (@fawwazalhrbi) July 6, 2024
وادي الرمه بين #الرس و #القرين 🔥🔥 pic.twitter.com/FX4v3zfNjx— برق سدير (@bariq_Sudir) July 6, 2024
المصدر: RT
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