وأشارت صحيفة "عكاظ" إلى أن "حريقا اندلع في وادي الرمة بين الرس والقرين بمنطقة القصيم".

وقال الدفاع المدني السعودي في بيان له: "الدفاع المدني بالرس يباشر حريقا في أشجار بمجرى واد، وما زالت عمليات الإخماد مستمرة، ولا إصابات".

وتداول نشطاء على منصة "إكس" مقاطع فيديو عدة تظهر الحريق وانتشاره.

المصدر: RT