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    تاريخ النشر: 05.07.2024 | 00:44 GMT

    الحكومة المصرية: غلق المحال في العاشرة مساء سيستمر وترشيد الاستهلاك قد يغنينا عن تخفيف الأحمال

    قال المتحدث باسم رئاسة الحكومة المصرية المستشار محمد الحمصاني، أن قرار غلق المحال التجارية في البلاد عند الساعة العاشرة مساء، سيستمر حتى بعد انتهاء وقف تخفيف الأحمال.

    الحكومة المصرية: غلق المحال في العاشرة مساء سيستمر وترشيد الاستهلاك قد يغنينا عن تخفيف الأحمال
    AP

    وفي تصريحات لبرنامج "مساء DMC"، أوضح المستشار محمد الحمصاني أن "ترشيد الاستهلاك أمر ضروري جدا"، لا سيما وأن العديد من الدول تطبقه في ظل التغيرات المناخية وارتفاع درجات الحرارة، و"أن ترشيد الاستهلاك يدعم قدرة الدولة على الاستمرار في تقديم خدمة الكهرباء"، مضيفا: "ربما نصل أيضا في ظل الترشيد إلى مرحلة قد لا نحتاج فيها إلى تخفيف الأحمال على الإطلاق".

    وأشار المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء أن قرار غلق المحال التجارية سيظل ساريا حتى بعد انتهاء وقف تخفيف الأحمال.

    وأكد الحمصاني أن القرار راعى احتياجات المواطنين وجميع الاعتبارات، وذلك بالسماح لبعض الأنشطة بالاستمرار في العمل بعد العاشرة مساء، بالإضافة إلى استمرار عمل الصيدليات على مدار اليوم.

    وأضاف أن المتخصصين أشاروا إلى أن وضع مواعيد محددة لغلق المحال التجارية سيساهم بشكل كبير في توفير الاستهلاك، مردفا: "لن يكون هناك تخفيف للأحمال بعد الأسبوع الثالث من يوليو وحتى نهاية الصيف، وفكرة تخفيف الأحمال ستلغى تماما بنهاية العام".

    المصدر: "الشروق"

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