غلق المحال 10 ليلا.. الحكومة المصرية تصدر قرارات هامة بشأن الكهرباء وتعلن موعد انتهاء الأزمة

أعلن رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي اعتذار الحكومة للشعب عن موضوع قطع الكهرباء، قائلا: "بيجيلى رسائل من شكاوى قطع الكهرباء ومدى معاناة المواطنين والأسر المصرية".

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وأوضح في مؤتمر صحفي الدكتور مصطفى مدبولي، أنه سيتم إنهاء أزمة الكهرباء بالكامل بنهاية العام الجاري قائلا: "كما قلنا من قبل، موضحا أنه لا يوجد أزمة توليد طاقة ولا نقل ولكنها أزمة تدبير الوقود".

ونوه بأنه تقرر فى ضوء جهود ترشيد الكهرباء، غلق المحلات التجارية 10 مساء باستثناء السوبر ماركت 1 صباحا اعتبارا من الأسبوع المقبل، موضحا أنه تم وضع خطة لتخفيف فترة انقطاع الكهرباء وتجاوز الأزمة في الصيف بتكلفة تقدر بـ مليار دولار، بجانب التعاقد على شحنات من المازوت تقدر بـ 300 ألف طن تصل بداية الأسبوع المقبل بتكلفة 180 مليون دولار.

وتابع قائلا:" استمرار تخفيف الأحمال 3 ساعات في اليوم لحين الأسبوع الثاني من يوليو ووقف قطع الكهرباء من الأسبوع الثالث".

وأوضح شهر يونيو شهد 3 موجات حارة غير مسبوقة، موضحا أن أمس اقتربنا من استهلاك 36 غيغا من استهلاك الكهرباء بسبب درجات الحرارة، موضحا أن مصر توقفت على التصدير منذ 3 سنوات بسبب حجم الاستهلاك المتزايد.

وتابع قائلا: "أحد الحقول في دول الجوار خرجت عن الخدمة وحدث بها عطل وتوقفت عن العمل أكثر من 12 ساعة وهو ما أدى لزيادة فترة انقطاع الكهرباء أمس".

المصدر: RT