مباشر

الطلبات الأخيرة

    أخبار العالم العربي
    تاريخ النشر: 04.07.2024 | 18:19 GMT

    وزير الخارجية السعودي يطلق تصريحا هاما بشأن غزۃ ويقول: قلقون من توسع الحرب في لبنان

    قال وزير خارجية السعودية الأمير فيصل بن فرحان إن المملكة تدعم نشر قوة دولية في غزة بقرار أممي تكون مهمتها دعم السلطة الفلسطينية، معربا عن قلق السعودية من خطر توسع الحرب في لبنان.

    وزير الخارجية السعودي يطلق تصريحا هاما بشأن غزۃ ويقول: قلقون من توسع الحرب في لبنان
    AFP

    وأشار الأمير فيصل بن فرحان، اليوم الخميس، في كلمة خلال مؤتمر المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية في مدريد، إلى أنه لا يمكن رؤية أي مؤشر على وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

    وأكد بن فرحان أن السعودية تدعم نشر قوة دولية في غزة بقرار أممي مهمتها دعم السلطة الفلسطينية، مضيفا: "نشاهد كل يوم في غزة والضفة الغربية عناصر تعمل على تهديد حل الدولتين".

    وتابع: "اعتراف إسبانيا ودول أخرى بالدولة الفلسطينية بصيص أمل في معترك تدمير أفق حل الدولتين".

    وفي حديثه عن الأوضاع في لبنان، علق وزير الخارجية السعودي قائلا: "قلقون من خطر توسع الحرب في لبنان ولا نرى أي أفق سياسي".

    ولفت الأمير فيصل بن فرحان إلى أن وقف إطلاق النار في غزة قد يساعد على وقف التوتر على الحدود بين الجيش الإسرائيلي ولبنان.

    المصدر: "العربية"

    التعليقات

    أخبار العالم

    من 10 صفحات.. وثيقة إسرائيلية مسربة تكشف مخطط تل أبيب لتهجير سكان غزة إلى مصر

    أخبار العالم

    تقرير أمريكي: حزب الله في عام 2024 أقوى وأكبر حجما وأفضل تسليحا وأكثر خبرة وتمرسا سياسيا من 2006

    أخبار العالم

    صحفية أمريكية: كتيبة "آزوف" نفذت انقلابا عسكريا على زيلينسكي

    أخبار العالم العربي

    تقرير عبري يرصد "الدمار الهائل" الذي لحق بالطبيعة في شمال إسرائيل والجولان "المحترق" (صور)

    أخبار العالم

    روجر ووترز: حماس لم تغتصب نساء في 7 أكتوبر وإسرائيل هي من قتلت مواطنيها في ذلك اليوم (فيديو)

    أخبار العالم العربي

    "حماس" تعلن أنها تبادلت مع الوسطاء "بعض الأفكار" لإنهاء الحرب في غزة

    أخبار العالم

    جون كيري: أوكرانيا لن تنتصر في الصراع مع روسيا

    أخبار العالم العربي

    مقتل نائب قائد سرية في الجيش الٳسرائيلي بتبادل لإطلاق النار مع "حزب الله"

    أخبار العالم العربي

    "القسام" تعرض مشاهد من استهدافها لقوات إسرائيلية في الشجاعية وإطلاقها صواريخ تجاه مروحية (فيديوهات)

    أخبار العالم

    بوتين: المحاولات الأمريكية المنفردة لحل النزاع في قطاع غزة أثبتت عدم فعاليتها

    أخبار العالم

    مدفيديف يهنئ الشعب الأمريكي بالرابع من يوليو على طريقته

    أخبار العالم

    قادة "شنغهاي للتعاون" يدعون لوقف إطلاق النار في غزة وتأمين وصول المساعدات الإنسانية

    أخبار العالم

    بوتين: اتفاقات إسطنبول للتسوية في أوكرانيا لا تزال مطروحة على الطاولة