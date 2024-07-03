إقرأ المزيد بلينكن وبن فرحان يناقشان تطورات مقترح بايدن بشأن غزة

ولفت بن فرحان في مؤتمر صحافي مع نظيره الإستوني مارغوس تساهكنا إلى أنه لا يمكن السماح باستمرار انتهاك القانون الدولي في غزة، معتبرا أن حل الدولتين والاعتراف بالدولة الفلسطينية هو مسار السلام.

وثمن بن فرحان قرار مجلس الأمن لوقف الحرب في قطاع غزة.

فيديو | وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان: ناقشنا وقف إطلاق النار في غزة ودخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع والوصول إلى حل سياسي لأزمة روسيا وأوكرانيا#الإخبارية pic.twitter.com/icNCsEXAEL — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) July 3, 2024

وشدد وزير الخارجية السعودي على أنه من الضروري الوصول إلى حل سياسي لأزمة روسيا وأوكرانيا.

من جهة أخرى، كشف بن فرحان أن حجم التبادل التجاري بين المملكة العربية السعودية وإستونيا في العام الماضي وصل إلى أكثر من 70 مليون دولار.

وكان بن فرحان وصل بزيارة رسمية إلى إستونيا حيث التقى نظيره في العاصمة تالين، وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية في العديد من المجالات، بالإضافة إلى مناقشة تكثيف التنسيق الثنائي ومتعدد الأطراف في القضايا التي تخدم مصالح البلدين.

عقب ذلك وقع الجانبان على مذكرة تفاهم بشأن المشاورات السياسية بين البلدين.

المصدر: وسائل إعلام سعودية







