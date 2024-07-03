مباشر

الطلبات الأخيرة

    أخبار العالم العربي
    تاريخ النشر: 03.07.2024 | 11:36 GMT

    بن فرحان من إستونيا: لا يمكن السماح باستمرار انتهاك القانون الدولي في غزة

    قال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان إنه بحث خلال زيارته الرسمية لإستونيا وقف إطلاق النار في غزة، ودخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع.

    بن فرحان من إستونيا: لا يمكن السماح باستمرار انتهاك القانون الدولي في غزة
    Globallookpress

    ولفت بن فرحان في مؤتمر صحافي مع نظيره الإستوني مارغوس تساهكنا إلى أنه لا يمكن السماح باستمرار انتهاك القانون الدولي في غزة، معتبرا أن حل الدولتين والاعتراف بالدولة الفلسطينية هو مسار السلام.
    وثمن بن فرحان قرار مجلس الأمن لوقف الحرب في قطاع غزة.

    وشدد وزير الخارجية السعودي على أنه من الضروري الوصول إلى حل سياسي لأزمة روسيا وأوكرانيا.

    من جهة أخرى، كشف بن فرحان أن حجم التبادل التجاري بين المملكة العربية السعودية وإستونيا في العام الماضي وصل إلى أكثر من 70 مليون دولار.

    وكان بن فرحان وصل بزيارة رسمية إلى إستونيا حيث التقى نظيره في العاصمة تالين، وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية في العديد من المجالات، بالإضافة إلى مناقشة تكثيف التنسيق الثنائي ومتعدد الأطراف في القضايا التي تخدم مصالح البلدين.
    عقب ذلك وقع الجانبان على مذكرة تفاهم بشأن المشاورات السياسية بين البلدين.

    المصدر: وسائل إعلام سعودية




    التعليقات

    أخبار العالم

    "بوليتيكو" تنشر تقريرا عن أول خطوة سيتخذها ترامب تخص "الناتو" وأوكرانيا وجورجيا حال انتخابه رئيسا

    أخبار العالم

    قناة "12" العبرية: رسالة لبنان السرية لإسرائيل.. بيروت مهتمة بالسلام وليس بالحرب

    وبدأت أزمة كل شيء.. يبدو أن عصرا مظلما جديدا قد اقترب

    أخبار العالم

    بن غفير: الشاباك والمدعي العام يحاولان القيام بضربات تستهدفني وهي محاولة لن تنجح

    أخبار العالم

    الخارجية الروسية: لن نناقش ما حدث في سماء سوريا مع الولايات المتحدة

    أخبار العالم

    نيبينزيا ينتقد الرصيف الأمريكي الباهظ التكلفة في غزة ويعرض خيارا مثاليا كان يمكن للبيت الأبيض فعله

    أخبار العالم

    لواء احتياط إسرائيلي يطلق وصفا "جارحا" على نتنياهو وجنرالاته ويدعو لوقف حربهم في غزة فورا

    أخبار العالم

    هيئة البث الإسرائيلية: التحقيق مع بن غفير يهدف لإرضاء الجنائية الدولية

    أخبار العالم العربي

    الحوثيون يعلنون تنفيذ عملية عسكرية مشتركة مع "المقاومة العراقية" استهدفت هدفا حيويا في حيفا (فيديو)

    أخبار العالم العربي

    نائب نصر الله يمنح تل أبيب سبيلا وحيدا يضمن وقف حزب الله عملياته ضد إسرائيل ويمنع الحرب الشاملة

    أخبار العالم العربي

    "سرايا القدس" تنشر ملخصا لعملياتها ضد القوات الإسرائيلية

    أخبار العالم

    ريتر: ضربة قوات كييف على سيفاستوبول هجوم أمريكي على روسيا

    أخبار العالم العربي

    تقرير عبري: نصر الله غير مكانه بعد تلقيه تحذيرا من المخابرات الإيرانية بأن إسرائيل تنوي تصفيته

    أخبار العالم

    روحاني مخاطبا جليلي: إذا كان الاتفاق النووي سيئا لماذا صوّت عليه مجلس الأمن القومي خلال وجودك فيه

    أخبار العالم

    خطوة متعمدة نحو التصعيد.. السفير الروسي في لاهاي يعلق على سماح هولندا بتصدير طائرات إف-16 لأوكرانيا

    أخبار العالم

    "كي لا يعود ترامب للبيت الأبيض".. أول سيناتور أمريكي ديمقراطي يدعو بايدن للانسحاب من الانتخابات

    أخبار العالم العربي

    "كتائب القسام" تبث لقطات لكمين محكم ضد جنود وآليات الجيش الإسرائيلي في حي الشجاعية (فيديو)

    أخبار العالم العربي

    مصر.. حريق هائل يلتهم مزارع نخيل في الوادي الجديد (صور + فيديو)

    أخبار العالم العربي

    من المسافة صفر.. "كتائب القسام" و"سرايا القدس" تعلنان تصفية جنديين إسرائيليين في حي الشجاعية

    أخبار العالم العربي

    "كتائب القسام" تبث مشاهد من عمليات استهداف جنود وآليات الجيش الإسرائيلي بمدينة رفح (فيديو)